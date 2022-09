Gràcies per la confiança

Com alguns ja sabreu, tindré la responsabilitat d’encapçalar la llista de Compromís per Vila-real. En política, si l’entrega és total, canvies completament la teua forma de vida, t’absentes massa sovint de la llar, i t’obres en cos i ànima. No sempre és fàcil. Soc membre del Bloc des dels 16 anys. Juntament amb tantes companyes que van esdevindre amigues, augmentàrem la família, guanyant presència institucional.

El col·lectiu de Vila-real ha estat un pilar de l’organització des de la seua constitució, i així volem seguir.em patit, com a les millors cases, moments bons i d’altres durs, però finalment hem eixit més fortes gràcies a la perseverança i la feina incansable de la gent, tot per fer de Vila-real un lloc millor. I d’ací vinc jo, de la força de les bases. Estic en primera línia gràcies a la confiança de J. P. Sancho, que a l’estiu del 2018 em va demanar formar part del seu equip, i els consells de Mª Gràcia i Maties per animar-me a agafar l’acta aquell agost del 2019. Em va canviar la vida. Vull agrair les que m’heu engrescat a encapçalar el nostre projecte: Santi, Laia, Mònica, Joan, Sergio, Elies, Mari, Vicent, Jaume, Eugeni i la gent de Coratge que des de la distància sempre està amb mi. Em deixe molta gent que també formeu part fonamental de la meua il·lusió i energia per tornar-vos amb la màxima dignitat la confiança i estima que m’heu donat. És el moment d’enfrontar-se amb un somriure als entrebancs, ocupar espais i no deixar-nos xafar, defensar les nostres iniciatives posant les persones al centre, escoltar els problemes quotidians i donant solucions. Juntes farem que Vila-real siga més igualitària, més justa i més amable. Visca Vila-real i bones festes! Portaveu de Compromís per Vila-real