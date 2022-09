Objectiu: salvar el territori

En les últimes setmanes hem patit de valent per la proliferació d’incendis forestals de molta virulència arreu del territori valencià.

L’incendi de Begís va arrasar prop de 20.000 hectàrees en les quasi dos setmanes en què va estar actiu i ja és el més greu de la nostra història.

Van ser més de mil els efectius que van lluitar contra les flames, autèntics herois i heroïnes a qui tenim molt a agrair. I una forma de fer-ho és actuant de forma contundent per adaptar-nos al canvi climàtic i evitar més tragèdies. Com ha denunciat el nostre diputat al Congrés, Joan Baldoví, som el territori que més massa forestal tenim i som els que menys diners rebem, seguim amb un finançament deficitari i injust.

El Govern del Botànic, amb figures com la de la consellera Mireia Mollà, té clar que cal invertir en prevenció i extinció d’incendis i gestió d’emergències, per això ha duplicat el pressupost respecte a 2015, amb el PP governant a la Generalitat, de 67 a 118 milions. Mentre el PP no destinava ni un euro a restaurar zones cremades, la Conselleria de Medi Ambient de la companya Mollà ha destinat 54 milions d’euros que permeten desenvolupar 28 projectes. També el Labora, dirigit per Enric Nomdedéu, ha invertit 80 milions d’euros i sumat 7.000 contractes laborals els últims 4 anys de persones que treballen per mantindre en les millors condicions possibles els boscos i els accessos forestals.

Els exemples de desastres naturals els tenim, any rere any, a la porta de casa. En concret amb la regressió de la costa a la mar d’Almassora, víctima directa del Port de Castelló. Van prometre actuacions i crear una estratègia de protecció de la costa per les quals ni el Govern de l’Estat ni l’autoritat portuària han fet cap pas. Els veïns i les veïnes que pateixen els temporals cada tardor estan esgotats i, per donar suport a la seua lluita, que és també la nostra, Compromís vam estar al seu costat en la concentració que va tindre lloc el passat agost.

Les seues reivindicacions són també les de Compromís. No és igual qui governe. No tots els partits fan les mateixes polítiques. Per als governs amb Compromís, la prevenció és indispensable i hi destinem tots els recursos possibles a salvar el territori abans que siga massa tard. Per a la resta, la prioritat és salvar la cadira.

Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora