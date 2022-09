Políticos al barro

Los políticos no tienen muy buena fama y con frecuencia sufren descalificaciones de diversas procedencias, algunas justificadas y otras no.

Hay de todo, como ocurre en todas las profesiones, buenos y malos, honrados y sinvergüenzas, competentes e inútiles, en fin, lo normal. No ayuda a mejorar su popularidad los rifirrafes entre ellos, si en lugar de usar argumentos se dedican al insulto puro y duro, donde todo vale.

En algunos casos resulta el colmo de la hipocresía porque el que lo comete tiene el defecto del que acusa al contrario.

En estos días se observa una curiosa campaña por parte de socialistas y podemistas con ministros y altos cargos descalificando a Feijóo. Una autentica avalancha que solo va bien para salir en los medios. Lo califican de sectario, ignorante, incompetente, mentiroso, cínico, insolvente, inmaduro, cínico sin sentido de Estado, antidemocrático, vago, sin liderazgo, sin dar la talla, no es de fiar, pesimista, negacionista, obtruccionista, frívolo, egoísta, crispador, etc, etc. Que conste que el personaje no me entusiasma pero desde luego tanto barro mancha a todos. Tendrá algo que ver las próximas elecciones y la baja popularidad de Sánchez, que lo demás no sé, pero a mentiroso no le gana nadie.

Ganarían puntos si se dedicaran a su trabajo: a gestionar, o a hacer oposición con la mayor eficacia posible. Con un objetivo que todos deberían tener, aunque me temo que no es así, y que no es la ambición del poder o mandar a cualquier precio, sino el mantenimiento de las libertades y el bienestar y la prosperidad de España y de los españoles.

Notario y doctor en Derecho