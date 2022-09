Es tiempo de los vecin@s

Nos levantamos muchos días escuchando decir a nuestros políticos frases como «vamos a continuar visitando los barrios» o «hay que estar más con los vecinos».

En primer lugar, no es lo mismo «continuar» que «empezar», ni tampoco es lo mismo «estar» que «conocer».

Para apostar por los barrios y asociaciones hay que sentirlo, vivirlo..., esto se lleva dentro. Y es que como he dicho en más de una vez: los vecinos no entendemos de políticos, entendemos solo de personas. Eso es lo primero que deben tener en cuenta ya que los vecinos y las vecinas no somos un puñado de votos, ante todo somos personas.

Hay que patear las calles y hay que calzarse zapatillas deportivas y conocer la ciudad, sus rincones y no solo los meses previos a unas elecciones. Y me he dado cuenta durante las fiestas de los barrios que están terminando ahora, de que en la gran mayoría de ellos que visitábamos, no conocían a nuestros políticos locales.

Y es que pasará el tiempo y los que, sin ninguna duda, estarán defendiendo siempre los intereses de los vecinos de Castelló serán los representantes vecinales, y cada vez lo tengo más claro. Estar con los vecinos es estar día a día con ellos conociendo de primera mano sus historias, mirarles a los ojos y ver, en algunos casos, los ojos humedecidos de alguna lágrima que se les escapa pidiéndote que les ayudes. Estar con los vecinos es cogerles el teléfono a cualquier hora del día y solucionarles un problema. Estar con los vecinos es arremangarse, bajar al barro y ayudar a tu vecino/a a sacar el agua que ha entrado en su casa como consecuencia de la subida del Barranco del Sol y que esperemos pronto ya no haya que achicar. Estar con los vecinos es solucionarles el día a día, un simple pivote que molesta, la farola que no va... Son problemas tan simples que con estar al lado de ellos y visitarles durante el año y no solo en fiestas, la gran mayoría se solucionan. Esa es la esencia del barrio donde vivimos, de donde venimos, que cuando nos necesitamos unos a otros, allí estamos. Para conocer los problemas de los barrios y sus vecinos, hay que vivirlos, y hay que salir de los despachos y presenciarlos de primera mano.

Ya estamos en la recta final de las celebraciones de las fiestas de los barrios y asociaciones y nos hemos dado cuenta de una cosa: apostar por los barrios y por las asociaciones es apostar a caballo ganador. Pero también nos hemos dado cuenta de otra cosa: ¿ Es el tiempo de los vecin@s ? ¿ Y por qué no? Quizás sea momento de pensar en Castelló y en su ciudadanía, y cruzar la línea roja.

Poder representar mejor a nuestros vecin@s velando por sus intereses. Para ello se necesita estar representados desde dentro del propio consistorio. Y creemos que es necesario porque la realidad de los barrios y sus habitantes solo la conocen las personas que viven día a día con ellos, conocen su realidad y saben las historias de sus vecinos. Y no con la participación en los plenos, en el turno de ruegos y preguntas que ni tan siquiera se recogen en el acta. Queremos estar presentes y formar parte y aportar y poder defender nuestras propuestas y reivindicaciones como parte activa. Consideramos que Castelló y sus vecinos no son ningún juego pero, si hay que jugar, juguemos todos con las mismas armas y la ciudad y sus vecinos lo agradecerán. Va siendo hora de salir del letargo y despertar para dar un paso al frente. Estamos sobradamente preparados. Valoremos el juego.

#Solo no puedo, contigo si.

#Lafuerzadelaciudadania.

Presidente AAVV San Agustín y San Marcos