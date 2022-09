La Vall és la capital de l’educació pública

El 12 de setembre tornaran els nostres xiquets, xiquetes i adolescents a les aules. I perquè el curs escolar puga començar amb normalitat, des de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó hem fet els deures. Perquè el nostre projecte de ciutat té l’educació pública com un dels eixos principals i dignificar les infraestructures educatives ha sigut una de les nostres prioritats, treballant de la mà de la Generalitat valenciana, amb la qual compartim des de 2015 eixa aposta ferma per l’educació pública i de qualitat.

Amb recursos íntegrament municipals, este estiu hem fet les obres de reforma de l’antiga casa de consergeria del CEIP Lleonard Mingarro per a convertir-la en una aula d’infantil 2 anys. Amb una inversió de 47.000 euros, hem creat dos espais diàfans: una aula amb banys integrats i una sala polifuncional i de descans. A més hem tingut especial cura en la seua dotació interior i exterior, perquè l’espai en el qual estan els xiquets i xiquetes els acompanye en el seu procés d’aprenentatge.

Amb esta actuació, la Vall disposarà este curs 2022-2023 de 148 places públiques d’infantil 2 anys. Una xifra històrica. Com també és històrica la inversió del pla Edificant en la nostra ciutat, amb més de 13 milions d’euros assignats. Sense anar més lluny, este mateix mes de setembre s’iniciarà el procés de contractació del projecte que invertirà 2 milions d’euros en la rehabilitació del mateix Lleonard Mingarro, amb la construcció d’un nou aulari d’infantil, l’ampliació del menjador, la renovació de la calefacció, la remodelació de la pista esportiva i la renaturalització del pati.

El pla Edificant és una realitat, com podem vore estos dies amb les obres als CEIP La Moleta i Colonia Segarra. L’alumnat dels dos centres estrenarà nous banys d’infantil i primària en una setmana. I durant el curs es compatibilitzarà la tasca escolar habitual amb les obres de construcció d’un gimnàs i vestuaris i la instal·lació d’un ascensor (en el cas de la Colonia Segarra) i la pavimentació del pati (en el cas de la Moleta). En total, més de 2 milions d’euros d’inversió.

Les persones que habitualment passen pel Centre també hauran vist com avancen a bon ritme les obres de remodelació integral de l’escoleta infantil del Sagrat Cor. En pocs mesos, els més menuts comptaran amb un centre adaptat a les noves necessitats de l’etapa educativa d’infantil: amb una aula de psicomotricitat de 87 metres quadrats, un pati naturalitzat, un sistema energètic i de climatització d’alta eficiència i banys accessibles.

Però l’aposta per l’educació pública va més enllà de les infraestructures. Gràcies al projecte Xarxa Llibres, les famílies ja no paguen els llibres de text. Tampoc per l’educació infantil de 2-3 anys, que és gratuïta i compta cada curs amb més places públiques. El projecte de Ciutat Educadora de la Vall d’Uixó es cada vegada més fort i interessant, com hem pogut vore este cap de setmana a les VII Jornades Educatives Fem Escola, Fem Ciutat, amb tallers pràctics per als docents i xarrades amb ponents de referència en l’àmbit pedagògic, metodològic, científic i de la innovació.

Estic orgullosa perquè la Vall és la capital de l’educació pública al territori castellonenc i valencià. Tots els nostres centres educatius són públics, amb dotze escoles i tres instituts, més una escoleta infantil. Això no passa en quasi cap municipi de la nostra grandària. Per això podem traure pit de l’escola pública i, per a finalitzar, desitjar a totes i tots un bon inici del curs escolar.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó