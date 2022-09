Vivir con dignidad

Hace unos meses ocurrió algo que me obligó a plantearme la idoneidad de acudir a nuestros hospitales, cosa que nunca había puesto en duda a pesar de las horas de espera. Me pareció siempre la mejor opción, ya que tienen profesionales que no solo atienden tu cuerpo, sino en gran parte tu alma, aliviando la ansiedad generada por la demora y la enfermedad con palabras de ánimo y un trato familiar, al menos... hasta hace unos meses. Pero hoy me he atrevido a contarlo.

La madre de una buena amiga mía se encontraba ingresada en el Hospital General de Castelló aquejada de una dolencia leve, pero que debido a su edad y las imprevisibles complicaciones aconsejaba su permanencia en planta. Mi amiga llegó al café con los ojos enrojecidos, el rictus tenso y el alma de alfombra. «Ha muerto», nos susurró, e inevitablemente, todas pensamos en su madre, quedando estupefactas cuando nos aclaró que la fallecida era la compañera de habitación, de la cual no habían tenido tiempo ni de conocer apenas el nombre.

El duelo de mi amiga era sin duda consecuencia de haber vivido una experiencia traumática, que no solo no le pertenecía, sino que le acercó al momento que nadie desea vivir, la pérdida inevitable de un ser querido, y de la forma más abrupta y me atrevería a decir, humillante que existe, solo entre desconocidos.

Su dolor era superado únicamente por la indignación de saber que las analíticas de su madre, una vez más, empeorarían, como cada vez que ocurría algo parecido, y era la segunda vez en una semana, ya que la tristeza se apoderaba de sus defensas y de alguna manera moría un poco, ya que dudo que el mejor ambiente para recuperarse de una enfermedad sea el que envuelve el dolor y duelo por el ser amado que nos arrancan. Pero no fue ésta la razón que más pesó en mi reflexión posterior, sin duda, una confesión de ella, desgarradora, me hizo sentir la mayor indignación y por qué no decirlo, miedo, que podía imaginar al respecto.

En un aparte mi amiga me relató cómo tanto ella como su madre, en un momento dado, decidieron salir de la habitación, ya que sentían que estaban violando la intimidad y el espacio no solo de la señora que partía, sino de sus familiares, los cuales, debían sortearlas para acceder hasta su madre.

Imaginar la escena de aquella pobre gente intentando reprimir el llanto noqueadas por el inminente desenlance, mientras dos extrañas, involuntarias espectadoras y compañeras de duelo, observaban impávidas, tuvo que ser dantesco, pero sobre todo desagradable para todos. Un momento tan íntimo como es el desenlace de la historia de uno y sus consecuencias en quienes le aman, si de algo requiere es de intimidad, necesaria para morir dignamente. En este punto entendí a mis mayores cuando expresaban su deseo de morir en casa.

No creo que esté preparada para imaginar el día en que yo o alguno de los míos debamos emprender el viaje último, pero desde luego, de hacerlo, no sería en una fría habitación compartida, donde el dolor y los espasmos se entremezclen con la humillación de saberme entre extraños tan asustados como yo. En ese momento complicado, si algo puede paliar el miedo a lo desconocido y el dolor de dejar a los míos, es hacerlo de manera íntima, oyendo la voz tranquila de mi hijo mientras me sujeta con fuerza la mano, tal y como yo suelo hacerlo ahora cuando alguna pesadilla atenaza sus sueños, dejando que los susurros del pasado me acompañen hacía ese futuro incierto, rodeada de la misma dignidad que reclamé para iniciar esta aventura que es vivir, ésa que debe acompañarnos durante todo la travesía.

Creo que todos debemos luchar por conseguir nuestros derechos, pero sobre todo, debemos vigilar responsablemente para mantenerlos, ya que éstos no deberían entrar en stand by con la enfermedad ni extinguirse con la muerte. Una sociedad civilizada, no puede permitirse despedir tan abruptamente a sus miembros.

Desde la federación vecinal Coasveca hemos estado trabajando en un proyecto que englobe este sentir, el de no solo vivir con dignidad, sino el de morir dignamente, reclamando a las administraciones competentes una sala donde sean conducidas aquellas personas que habiendo solicitado su uso y llegado el momento del desenlace final, puedan despedirse de los suyos de forma tranquila e íntima, emprendiendo el viaje postrero con la máxima dignidad posible.

Sabemos que no es tarea fácil, ya que a nadie parece interesarle los problemas de aquellos que ya no cuentan para su censo electoral, pero la desmotivación jamás fue óbice para nosotros, la fuerza de la ciudadanía nació de la creencia de que solo no puedo, contigo, sí y mientras contemos con vosotros seguiremos saltando al ruedo para lidiar éste o cualquier otro morlaco.

Próxima meta: vivir con dignidad, morir dignamente, va por vosotros!

Federación Coordinadora de Entidades Ciudadanas de Castellón (Coasveca)