La delicada situación del sector cerámico

La situación es delicada. Muy delicada. El principal motor de la economía provincial, la industria cerámica, se ve obligada a parar hornos y hasta plantas enteras ante la imposibilidad de poder asumir los incrementos de la factura energética. Las empresas azulejeras no pueden seguir fabricando a pérdidas. Y, al final, lamentablemente, les resulta más rentable apretar el botón rojo y poner a enfriar los hornos. Así de sencillo. Así de trágico.

El sector no crece. En lo que va de año, las ventas se han mantenido estables --algo es algo--, pero los aumentos de las tarifas que se han venido realizando, para repercutir una parte del aumento de los costes que padecen las empresas, no ha hecho más que restar competitividad a las baldosas cerámicas made in Castellón en los mercados internacionales frente a los productores low cost, que no solo se localizan en Asia, sino también en África y en Hispanoamérica. La operación es extraña: el sector vende lo mismo, factura más y gana menos… Y eso, de momento, y cruzando los dedos, porque desde el propio sector se esperan caídas de la demanda para los próximos meses…

¿Y qué se puede hacer? Ahora el sector cerámico necesita ayuda. Se enfrenta, tal vez, a su crisis más dura e inesperada. Y hay que buscar las fórmulas para que las empresas sigan produciendo y generando riqueza para todos. En primer lugar hay que reconocer a la cogeneración como la más eficaz herramienta existente para garantizar la eficiencia energética del sector, y después es necesario abaratar al máximo el precio de la energía --ya sea gas o electricidad-- reduciendo al máximo o eliminando, cuando se puedan, los impuestos existentes, y que pasa, entre otros muchos conceptos, por la reducción de los peajes del gas, la eliminación de los impuestos de los hidrocarburos y la reducción del IVA de la factura del gas. Y son solo unos pocos ejemplos de las muchas medidas que se pueden adoptar.

El mejor embajador de la marca Castellón

La industria cerámica castellonense siempre ha dado a Castellón y a los castellonenses más de lo que ha pedido. Hoy en día, nuestras fábricas --tanto de azulejos como de esmaltes-- son el mejor embajador de la marca Castellón en el mundo entero. Un ejemplo de superación, de calidad y de innovación. Y es el primer generador de riqueza y puestos de trabajo en nuestra provincia. Un clúster que se ha construido a base de talento y de ímpetu, de mucho sacrificio y de un profundo respeto por el territorio. La provincia de Castellón, nuestra provincia, no hubiese evolucionado a la velocidad que lo ha hecho si no hubiésemos contado con un puñado de inquietos empresarios que, arriesgando su dinero, nos han marcado los tiempos y nos han indicado la senda del progreso. Del verdadero progreso económico y social.

¿Y qué hace el Gobierno? Desde luego, Pedro Sánchez no está haciendo nada. Y lo que hace, llega 5 meses tarde en el mejor de los casos, cuando el beneficio de la medida es nulo, caso del IVA del gas. Todo son palabras agradables de escuchar, mensajes alentadores y alguna que otra palmadita en la espalda, y luego… nada de nada. No está haciendo nada con el azulejo ni con el resto de actividades económicas del país. Cada paso que da va en contra del bienestar de los españoles. La única preocupación de Pedro Sánchez es tener lleno el depósito del Falcon y estar bien amarrado al sillón/sueldo de la Moncloa. Es lo que ellos llaman política progresista. Porque los que progresan son ellos, claro.

Alcaldesa de la Vall d’Alba, diputada y presidenta provincial del PPCS