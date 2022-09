Invierno (sin un) duro

Ha costado Dios y ayuda, pero al fin el gobierno se ha visto obligado a reconocer que España se enfrenta a un invierno duro, aunque más bien sin un duro. Se agradece que Pedro Sánchez abandone la propaganda y el autobombo que siempre le acompaña para tratar a los ciudadanos como adultos, pero no es suficiente. La inflación está en un catastrófico 10,4% y, lo que es peor, la inflación subyacente, que mide la evolución de precios de todos los bienes y servicios salvo los productos energéticos y los alimentos, en el 6,4%, el nivel más alto desde enero de 1993. ¿Y de quién es la culpa de esta horrorosa gestión económica que recuerda al final del Zapaterismo? De Vladímir Putin y para todo lo demás... Mastercard.

La invasión de Ucrania por el sátrapa ruso se ha convertido en la perfecta cortina de humo para justificar todos los errores de una Unión Europea cada vez menos unida. Igual que una España cada vez más descentralizada y con 17 legislaciones diferentes en materias tan importantes como sanidad, medio ambiente o educación. Así nos luce el pelo. Porque una cosa es que seamos una nación plural, que lo somos afortunadamente, y otra que cada territorio tenga unas leyes diferentes. O que, rozando el esperpento, algunos territorios se nieguen a cumplir las leyes y sentencias de todo un Tribunal Supremo. Un nuevo éxito del gobierno que nos convierte en el único país del mundo en el que se prohíbe en las escuelas su propia lengua oficial. De traca. Supongo que también es culpa de Putin.

Ponerse la venda antes de la herida

Por desgracia la advertencia de la ministra y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, suena más a ponerse la venda antes de la herida que a sincera preocupación. Es como si el capitán del Titanic, Edward Smith, dijese «hay que prepararse para una travesía dura porque pueden haber icebergs en el trayecto». Hombre, no, usted lo que tiene que hacer es coger el timón y buscar la mejor ruta para evitar la catástrofe y la muerte de cientos de personas. Para eso le pagamos el sueldo todos los españoles, no para que juegue a ser Nostradamus, sino para que encuentre soluciones a sus profecías económicas. Y una pregunta. ¿Un invierno duro, acaso ha sido un verano plácido? Pues eso mejor se lo dicen a la casi mitad de españoles, un 46,7% para ser concretos, que han reducido drásticamente los gastos de sus vacaciones. O a los que no se han podido ir, porque tenían que elegir entre llenar la nevera, comprar en septiembre los libros escolares o irse a la playa. Suponemos que los ministros han viajado, con Falcon o no, y disfrutado de unas vacaciones a la altura de su trabajo.

Nunca me ha gustado en política escuchar «que viene el lobo». No es bueno ni es justo para una comunidad o un país. La pregunta a la que debe responder el ejecutivo es la misma que en su día se hizo el visionario Pedro Almodóvar y su ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Porque está claro que no hemos hecho los deberes y seguimos siendo el país con más paro de la zona europea, campeones imbatibles, año tras año. Pero tranquilos, que eso también es culpa de Putin.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación provincial y teniente alcaldesa de Benicàssim