Malgrat els troglodites, sols sí és sí

Fa poc més d’una setmana que el Congrés va aprovar una llei històrica i pionera en matèria de protecció dels drets de les dones enfront de les agressions sexuals. I ho va fer sense els vots de la dreta, únicament PP i Vox es van posicionar vergonyosament en contra.

Però malgrat les decisions troglodites de la dreta i després de dos anys d’espera, aquesta llei del «sols sí és sí» que impulsa el Ministeri d’Igualtat per fi és una realitat. Una realitat que tant de bo hagués arribat abans, molt abans. Abans de «las manadas» i abans que dos agents de seguretat violaren a una jove i s’estalviaren la presó per fer un curs i dir al jutge que no ho tornarien a fer. Sí, fastigós i denigrant per a la víctima, però així ha estat i, a més, aquest passat mes d’agost.

Aquesta llei ens situa en un estat de veritable dret, fent avançar anys a la nostra democràcia en un sol dia. I així i tot, diuen els de la dreta que aquesta llei, clar, és ideològica. Com altres tantes que ens fan avançar com a societat democràtica i ells voten en contra. Així anomenen a les lleis d’educació, igualtat, matrimoni igualitari o reformes laborals que impulsa i aprova l’esquerra, perquè garantir els drets de totes i tots i avançar com a societat és, segons aquesta dreta hereva de la imposició ideològica, adoctrinament.

Una mentida dels qui no tenen discurs

També diuen els d’aquesta dreta que amb aquesta llei s’acaba amb la presumpció d’innocència dels homes i que, a més, a partir d’ara hauran de signar un contracte abans de tindre relacions sexuals. Una mentida més dels qui no tenen discurs. Aquesta mentida no només és un insult a la nostra intel·ligència, sinó una aberració democràtica i una vergonya per a la política del nostre segle.

Aquesta llei és un avanç necessari en la protecció de les dones i és estrictament necessària perquè mai més anomenen «abús» al que és una «violació»; un avanç en un estat com el nostre on hi ha 400.000 actes de violència sexual denunciats a l’any. Llàstima que els retrògrads de la dreta només vegen ideologia on vertaderament existeix justícia, un avanç en drets.

Regidora de Compromís a Castelló