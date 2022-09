Filosofía y política

Querid@ lector/a, hace unos días, durante el mes de agosto, he leído un pequeño artículo en el que recogiendo la opinión de destacados intelectuales españoles se reivindica la presencia de la filosofía como asignatura en las aulas, pero, también, diseminada en la calle, entre las manos de la gente. Propuesta que se expresaba y se defendía con razón, al menos para mí, porque vivimos en un mundo y en un momento histórico volátil, barroco, complejo, contradictorio… donde ocurre lo improbable y, la filosofía, en ese ámbito, puede darnos sosiego y, a la vez, ayudarnos a entender y a transformar la realidad.

La cuestión es, y de ahí este corto, que no me extraña el contenido del artículo. Posiblemente porque todos somos conscientes, y así se demuestra en el día a día, que es cierto que están pasando cosas imprevistas como la presencia de Trump en la Casa Blanca, la invasión del Capitolio o la guerra de Ucrania en Europa… Pero, sobre todo, porque si ayer con la vieja estabilidad el futuro podía ser más o menos triste y seguro, pero se podía visualizar y hasta tener la impresión de que no nos iba a deparar grandes sorpresas, ahora es más que evidente que ha aparecido un cierto desconcierto que ha debilitado certezas y, algunos cálculos sobre el mañana aparecen como opiniones tan atrevidas como inciertas.

Deriva global

En todo caso, en esta situación de deriva global como la nuestra, es bueno reconocer e impulsar el positivo papel que puede tener una herramienta como la filosofía, sin duda, pero en el marco de una democracia, sobre todo, hay que seguir reivindicando que el papel de la política, el de construir un horizonte emancipador, el de ser el único poder al alcance de los que no tienen poder, no se anule, ni se debilite, ni se subordiné a otros poderes menos preocupados por la gobernabilidad, la convivencia y las necesarias cuotas de justicia social.

Analista político