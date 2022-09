El PP, con nuestra cerámica

La cerámica es una de nuestras señas de identidad más relevantes. Cerámica es sinónimo de Castellón. No hay mayor orgullo que viajar por el mundo y comprobar que nuestros azulejos llegan a casi todos sus rincones. En el Partido Popular de Castellón lo tenemos claro: hay que salvaguardar la cerámica, por lo que significa y porque genera en nuestra provincia 25.000 empleos. El sector industrial azulejero está atravesando momentos muy complicados desde hace un par de años, y hay que actuar. Ante la adversidad se necesitan soluciones, y no llegan. El sector económico que más empleos genera en Castellón está asfixiado, no puede soportar los altos costes energéticos que, disparados, hacen antieconómico producir. Sin producción, no hay empleo. Un empleo amenazado por ERTE y despidos por el cierre de hornos y paros en la producción y, pese a ello, los gobiernos socialistas de Puig y de Sánchez siguen sin actuar.

Advertencia Desde el PP veníamos advirtiendo desde hace más de un año que esto podía pasar, escuchamos al sector y tanto Carlos Mazón como Marta Barrachina impulsaron iniciativas en ayuntamientos, diputaciones, Corts Valencianes, Congreso y Senado, pero el Gobierno no ha atendido a nada. Ahora hay que ir más allá de la rebaja del IVA del gas. Hay que apoyar la cogeneración y retribuirla justamente, hay que aminorar el máximo posible, o eliminar, el impuesto especial de hidrocarburos y compensar los costes de emisiones de CO2. Hay muchas fórmulas para ayudar a nuestra cerámica, pero hay que tener voluntad, y en el PP la tenemos, como demuestra Feijoó con sus propuestas y apoyo al sector. Seguiremos remando para que nuestros trabajadores cerámicos y sector nos sigan haciendo sentir orgullosos. Senadora del PP y portavoz del PP de Castellón