Bailando alegre el bayón

Vecinos del Riu Sec en la capital de la Plana, no refrescan los mal llamados debates en el Senado de Madrid, durante este septiembre con temperaturas de un agosto prolongado. Un debate, que en un 90% fue puro mitin electoralista tanto por parte de Feijóo, el convocante, como de Sánchez, el convocado, no acaba de ser debate sino aburrimiento. El 10% restante no elimina por completo el calor y el tedio. Al cabo, si bien se sigue ese debate o lo que sea, y luego atiende uno cuanto afirman en los medios de comunicación comentaristas de todos los colores, no hubo en la sesión del Senado vencedor alguno; hubo perdedores aburridos, que somos todos los demás.

Aunque de ese aburrimiento, es decir, de sustituir el sano debate político por un mitin electoralista constante, tenemos harta experiencia y conocimiento por Almalafa y Fadrell, por el Sequiol y por la Quadra del Borriolenc. Aquí, los voceros de la oposición municipal y también provincial no ponen en tela de juicio cuanto hace el centroizquierda de los gobiernos municipales o de la Diputación, analizando, trabajando, explicando y proponiendo alternativas. A no ser que se entiendan por alternativas que los rabos y las astas de los bueyes del Camí Lledó –la más que notable escultura de Juan Bautista Adsuara, los bueyes y el Perot que recuerdan una vieja leyenda piadosa– que los cuernos y los rabos, digo, estén orientados hacia el norte, el sur, el este o el oeste. O que alternativa sea conservar una cruz que no recuerda a Cristo sino a los vencedores de una guerra incivil, en vez de quitar el armatoste de en medio y recuperar unos centenares de metros cuadrados para un parque de Ribalta histórico y único, y agredido por el mencionado monumento por el Sur, y agredido con otro armatoste sobre la antigua Pérgola por el Norte. Es solo un ejemplo, y la lista no se acorta, más bien se alarga. La tarea mitinera es la descalificación, no la laboriosa oposición, a los gobiernos locales más o menos de la izquierda. Y tanta descalificación sin razonar aburre. Como aburre el autobombo mitinero y vacío de algunos voceros de estos mismos gobiernos locales orientados hacia la izquierda del escenario político.

Alejar los malos olores de los peregrinos

Algunos de los portavoces del gobierno de la capital del Riu Sec nos recuerdan a diario el gran incensario o botafumeiro de Santiago de Compostela. El incensario sirve en los actos litúrgicos para esparcir humo laudatorio a las sagradas imágenes. El botafumeiro de Santiago servía, además, para alejar los malos olores de los peregrinos caminantes en el recinto sacro. El mitin de alabanza constante a quien no ha sabido o sabe recuperar la Pérgola para el Ribalta, no es de recibo, es mitin intrascendente y poco fiable o falto de solvencia, como se diría por los madriles. Y el listado no acaba en la Pérgola.

No, vecinos, el tedio, la monotonía y el calor no se palían hoy en día con el discurso mitinero. Hace 50 o 60 años se paliaban a la sombra de la higuera y con un buen botijo de agua fresca de la cisterna, poco antes de que la contaminación o la lluvia ácida envenenara el aljibe. Por aquel entonces el verano por la Plana tenía un cierto color tropical y bananero. Los mozos y mozuelas bailaban divertidos el «ya viene el negro zumbón bailando alegre el bayón», unos movimientos rítmicos alegres y vivos que habían llegado de la América del Sur. Unas músicas con letras que hablaban de tiburones que aparecían por Alicante y se llevaban a chicas de púdicos bañadores. «Que viene el tiburón» era propaganda subliminal del inicial boom turístico en la costa sureña de País Valenciano. Algún purista diría que aquellas letras hoy serían políticamente incorrectas. Pero no aburrían como los mítines del Senado o los cotidianos en casa.