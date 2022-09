A ningú escapa que, a 2015, molts representants polítics dels partits més joves van tindre l’oportunitat de participar activament en política per l’explosió que van tindre eixes formacions davant del cansament que sofria la societat del bipartidisme. En alguns casos va ser cosa només d’eixa legislatura, en altres vam tindre l’opció de consolidar-nos, però sempre amb l’ajuda de la inèrcia positiva que estes noves opcions tenien. Dos legislatures que als que estem en els municipis ens han donat l’oportunitat de treballar per al nostre poble, per a conèixer millor l’administració, per atendre a la ciutadania i sobretot per a reivindicar com ens agradaria que fora el municipi en el futur.

Amb l’ajuda de companys i del veïnat hem anat construint els nostres projectes de ciutat. Un treball que volem que tinga una continuïtat pel bé de la ciutat, i dels ciutadans i ciutadanes que ens han transmès les seues preocupacions i les carències que veuen dia a dia. Nou curs polític Comença un nou curs polític que acabarà en unes eleccions. Anem a viure nou mesos de campanya electoral intensa i permanent, especialment per part del bipartidisme, que ficarà tot de la seua part per a mantenir el poder o recuperar-lo. Mentrestant la societat haurà de fer front a la incertesa i la por d’una nova crisi econòmica i social. Durant els pròxims nou mesos, Ciutadans Vila-real i Domingo Vicent tractarem de seguir pensant en i treballant per la nostra vila, fent valer el que hem aprés en estes dos legislatures i exigint el compliment de tots els acords als que hem arribat en el govern, que a més han tingut el suport majoritari de les altres formacions. Al final vindrà l’hora de la veritat, unes noves eleccions en les que els grans faran tot el possible i impossible per a menjar-se als xicotets, si és que no ho aconsegueixen abans, però en les que les persones que tenen el poder de elegir, els votants, tindran la última paraula. Ells seran qui valoraran el treball que cada regidor de cada partit ha fet, i si volen que eixa persona i els seus companys i companyes continuen fent-lo. Portaveu del Grup Municipal Ciutadans en Vila-real