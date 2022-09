No os olvidaremos

Con el tiempo las cosas se olvidan. El paso de los días hace que vayamos pasando página y las vayamos arrinconando, pero no podemos permitir que quede en el olvido la gravedad de lo sucedido estos días en nuestros montes, el dolor y las pérdidas de los vecinos de los municipios afectados por los incendios forestales de este verano.

No toleraremos que la burocracia que pretenden instaurar las distintas administraciones retrase sine die las actuaciones que necesitan urgentemente los vecinos y las zonas afectadas para recuperar la normalidad cuanto antes.

No dejaremos que los responsables políticos se escaqueen de dar explicaciones públicas, tal y como está haciendo Puig, quien se niega a esclarecer cómo es posible que se permita que un tren llegue a una población evacuada por el fuego. Lo normal en cualquier democracia de nuestro entorno es dar explicaciones en sede parlamentaria… menos para el máximo responsable de la Generalitat que sigue escondido echando balones fuera.

Por eso, ante esta falta de explicaciones, hemos solicitado una comisión de investigación en les Corts. No entendemos cómo echan la culpa a los profesionales y a los técnicos que, con escasos medios, lucharon contra el fuego. Las competencias en materia de coordinación de emergencias son de la Generalitat. Ni el maquinista ni los viajeros son responsables. Hubo una evidente falta de coordinación entre las instituciones que precisa aclarar lo sucedido. No puede pasar que no se den explicaciones, que nadie asuma ninguna responsabilidad política y que tampoco se reconozca ningún error. Queremos aclarar lo sucedido ante todos los interrogantes que surgen.

Ayer mismo pude comprobar los efectos devastadores del fuego en la zona y escuchar la llamada de socorro de los vecinos de los municipios afectados. Contemplé un desolador paisaje de cenizas y tristeza que debe dejarse atrás cuanto antes. Para ello es necesario ponerse a trabajar y poner en marcha de manera inmediata un paquete de medidas fiscales, económicas y medioambientales para ayudar, sin dilaciones ni retrasos, a todos los damnificados.

Evitar caer en los mismos errores

La política medioambiental del Consell debe cambiar radicalmente para evitar caer en los mismos errores. No nos puede volver a suceder lo mismo. Hay que apostar por una política de prevención activa, por la gestión forestal sostenible, la silvicultura y la bioeconomía. Se debe facilitar el mantenimiento de los cultivos e incentivar que haya más es clave porque los campos son el mejor cortafuego, pero en lugar de ello, la Comunitat Valenciana es líder en abandono de cultivos. Puig tiene que escuchar a los expertos y dar un giro de 180 grados a sus políticas inmovilistas sobre nuestros montes. También hay que invertir más y es lo que no está haciendo el Consell de Puig.

Es necesario escuchar a los vecinos de Bejís que han sufrido este drama. Y a los de Altura, Barracas, Jérica, Sacañet, Teresa, Torás, El Toro y Viver. Y a los de Costur, Figueroles, Lucena del Cid y Les Useres en el norte. Ellos no pueden esperar. Es preciso pasar de las palabras a los hechos y habilitar ya esas ayudas de emergencia a los municipios de la provincia afectados por los incendios de Bejís y Les Useres. No os olvidaremos. Estamos con vosotros.

Presidente PPCV