M’encanta la paraula efemèride. Supose que per la seua sonoritat, per ser esdrúixola, o pel seu significat referint-se a un dia important. Durant molt de temps, els governants sabien de la importància de les efemèrides per fer-se propaganda i tenir un relat. El famós relat del seu govern o regnat, que si ha nascut el meu hereu --mascle per suposat--, que si he començat una guerra, que si he guanyat la guerra... En fi, la majoria d’aquestes dates, per a la gent com vosté i jo tenien una importància relativa. No és que no ens afectaren, sinó que igual eixes bodes, naixements i guerres no ens aportaven res.

Dit això, ahir a Castelló celebrarem una efemèride: el 8 de setembre de 1251, a Lleida, el Rei En Jaume I ens dóna el privilegi de trasllat del Castell Vell a la Plana, un fet que tots els historiadors tenen prou clar que era per legitimar jurídicament el que ja estava passant de facto. Ahir, per cert, per a mi i a nivell personal també era una efemèride, ja que fa 44 anys que vaig nàixer. Al costat dels anys que ha fet Castelló tampoc és gran cosa, però sempre m’ha agradat fer anys el mateix dia que la nostra ciutat. Ja veuen, cada dia hi ha una efemèride! O diverses, tot i que algunes queden com fets històrics i altres acabaran oblidant-se. Altres esdevenen l’inici de processos que canviaran el nostre dia a dia. I arriba el plot twist! Aquest mes de setembre, en concret l’1 de setembre del 2020, la ciutat de Castelló va activar la recollida del fem orgànic del seu veïnat de manera selectiva amb el contenidor marró. Això, més que l’efemèride, té molta història darrere. La primera és que, fins fa poc més de dos anys, la gent de Castelló llançàvem tot el fem junt. Tot i que hi havia alguns contenidors per als envasos, el vidre i el cartró, la realitat és que al principi d’aquesta legislatura més del 93% del fem que generàvem a les cases anava al contenidor de tota la vida. Bo, això de tota la vida tampoc és cert, perquè jo recorde quan encara deixàvem el fem en una bossa al costat de casa i els diumenges i festius no es replegava. I això que ens sembla tan estrany passava a la dècada dels noranta…

Entendre moltes coses

Si per un moment ens parem, alcem la mirada, fem una reflexió en el temps repassant efemèrides i observem com han canviat les nostres vides, podríem entendre moltes coses. Sobretot, trobaríem les alternatives als reptes que tenim com a societat i que darrerament estem patint de manera sagnant. Evidentment, els residus que generem i com els gestionem no està al marge d’aquest anàlisi. No fa tants anys, quasi no generàvem residus. Abans tot anava al mateix lloc, es cremava o soterrava mentres que ara treballem per reduir, reciclar i reutilitzar. En poques paraules, avançar cap a l’economia circular. Just en això, Castelló de la Plana ha millorat i molt aquesta legislatura en què hem triplicat el reciclatge de residus. Eixe gran canvi es va produir i es va accelerar quan vam instal·lar els contenidors marrons. Feina ens queda, i en aquesta transició cap un món més sostenible ecològicament falten moltes més efemèrides. El que està clar, però, és que aquesta legislatura hem complit amb el nostre compromís amb la ciutat, i d’això estic ben orgullós.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló i a la Diputació de Castelló