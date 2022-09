Querid@ lector/a, hay días que disfruto de forma especial. Me refiero a aquellos en los que se televisa un debate entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Deleite que es posible porque me interesa la política, pero también porque mi actual condición de jubilado me permite pasar un buen rato sentado y viendo la tele. En última instancia, y si así lo hago, es porque tal como está la política prefiero sacar las conclusiones de esas confrontaciones de forma directa, sin ciertos intermediarios que, en más de una ocasión y por interés que no siempre son éticos, manipulan la realidad.

Después de lo dicho y con vocación de que me entiendan, señalo que el otro día vi el debate entre Sánchez y Feijóo y, desde el punto de vista del procedimiento, se realizó bajo el reglamento del Senado, el de siempre, el que fue pactado por los dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, y que va en beneficio de quien en cada momento ostenta el gobierno. Al tiempo, y en referencia a las intervenciones y a su contenido, hubo tres (fundamentales) y la cosa quedó clara: una primera de Sánchez que en plan institucional y de forma pedagógica explicó las medidas que, en el marco de la UE, se están tomando frente a las consecuencias de la guerra y en el terreno de la energía, la economía… Una segunda, en este caso de Feijóo, que al optar por los reproches de siempre (contradicciones del Gobierno, presencia de Podemos, apoyo de Bildu y ERC…) desaprovechó la oportunidad para dejar constancia de que es un líder de la oposición con vocación de gobierno. Finalmente, una tercera, otra vez de Sánchez, que utilizando el estilo de Feijóo, lo acusó de ignorancia o de mala fe. ¿Saben que decían algunos medios el día siguiente? Que el Gobierno impuso un reglamento que ahogó a Feijóo, pero, a pesar de eso, ganó el debate y ejerció de presidente. ¿Me entienden? Analista político