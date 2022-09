Entornos seguros

El lunes, centenares de niños y jóvenes de Benicàssim iniciarán el curso escolar en un año donde, por fin, parece haber llegado ya la normalidad tras los dos últimos años marcados por una situación atípica en las aulas, derivada de una pandemia que todos vivimos con gran incertidumbre, pero de manera muy especial en cada inicio escolar. Aunque cada niño es distinto y haya gestionado la situación de forma diferente, lo cierto es que precisamente en los colegios, ese lugar donde poder socializar por excelencia, tuvieron que aprender a esconder sus sonrisas tras una mascarilla, a guardar entre ellos incomprensibles distancias y a no poder jugar con total libertad para explorar, tocar, o experimentar, cuestiones que para los adultos resultaban algo más comprensibles que para ellos. Conscientes de aquella realidad y también de que no debemos bajar la guardia, desde el Ayuntamiento nos comprometimos con las AMPA a mantener el mismo protocolo de desinfección de aulas, patios y entornos educativos, en aras de no dar un paso atrás en nuestra lucha contra un virus que, aunque no actúe ya con la misma virulencia, se resiste a abandonarnos como un incómodo chicle pegado a la suela de nuestros zapatos.

Refuerzo de seguridad Pero a las tareas propias de limpieza, mantenimiento y puesta apunto de nuestros centros, hemos reforzado la seguridad y movilidad del entorno con el repintado de la señalética y caminos escolares seguros, así como la instalación de reductores de velocidad en el entorno de los colegios de primaria y barandillas de protección en las aceras del instituto. Además, desde la Policía Local de Benicàssim, llevamos cursos trabajando en pro de la seguridad y en estrecha colaboración con los centros, informando y promocionando campañas de educación vial con el objetivo de enseñar, desde edades muy tempranas, la importancia del respeto y del cumplimiento de las normas viales, educando en valores como el respeto, la convivencia y la conciencia social. Administraciones, responsables de centros y familias, todos somos parte del engranaje a la hora de conseguir que niños y jóvenes adquieran una formación básica que contribuya a formar a los viandantes y conductores del futuro. Alcaldesa de Benicàssim