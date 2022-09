Més habitatge a Alcossebre

En un municipi turístic, qualsevol persona que vinga a fer la temporada és susceptible de tirar arrels en ell. Jo mateixa vaig vindre fa vint anys a treballar dos mesos i ací estic. És una evidència que Alcossebre, cada temporada, rep més turistes, la qual cosa comporta més persones treballadores que necessiten viure prop de la feina.

Però aquestes persones es troben amb un problema: l’habitatge en Alcossebre, com en altres nuclis turístics, és molt car. En Alcalà els preus són més accessibles, però el funcionament principal és el boca a boca, i aquest no arriba a les persones de fora.

Per a nosaltres això és una oportunitat. Disposem d’un bon nombre d’habitatges buits en Alcalà en el centre històric i per què no oferir-lo? Ajudar a arreglar les cases buides amb criteris de sostenibilitat, facilitar a les immobiliàries la connexió entre clients potencials i la propietat i millorar la connexió en transport públic entre tots els nuclis i durant més temps, és la proposta que Compromís per Alcalà i Alcossebre vam presentar a l’últim ple, cosa que el PP i Ciudadanos van votar en contra.

Oportunitats laborals

El nostre objectiu és repoblar Alcalà aprofitant les oportunitats laborals de la nostra costa. Només cal elaborar un llistat d’habitatges al qual es puguen inscriure aquelles persones interessades i oferir ajudes a aquelles que necessiten reformes per a complir certs requisits. És una bona idea, i com totes les idees caldria desenvolupar-la, i això dona molta faena. Serà aquesta la raó del rebuig?

Portaveu de Compromís per Alcalà i Alcossebre