Nous espais urbans

La nova Vila-real del segle XXI, la Vila-real de hui, no té res a veure amb la que vam trobar l’any 2011. En aquests 11 anys, hem anat creixent, avançant, multiplicant els serveis, les infraestructures, instal·lacions esportives, activitats culturals i socials... Som una ciutat moderna i tremendament viva. Una ciutat que necessita espais urbans oberts per al retrobament, l’economia i la vida en comunitat.

En aquesta última dècada, hem anat guanyant en aquests tipus d’espais: la plaça Major, per suposat, com a centre neuràlgic de la vida social. També la zona de l’avinguda de la Murà com a espai per a esdeveniments multitudinaris, com les paelles de festes o la Fira de Nadal. La plaça de l’Estadi de la Ceràmica, gràcies a la col·laboració del Villarreal CF, que recuperarem només acaben les obres del camp com a punt de grans esdeveniments i espectacles. I, ara, el parc de la Maiorasga, que ha saldat durant aquestes festes amb èxit la seua prova de foc com a espai per a grans esdeveniments, amb el concert de La Oreja de Van Gogh que va reunir unes 12.000 persones. Per això, en diàleg amb la Junta de Festes, hem vist que seria molt interessant per a donar cabuda a l’increment exponencial d’activitat que hem registrat en els últims anys, poder incorporar la Maiorasga als emplaçaments per a espectacles multitudinaris.

Però, com tot en la vida, toca decidir. En la Maiorasga teníem previst, allí on se situava la pista de patinatge, instal·lar uns jocs infantils de gran format amb la forma d’un Submarí, en al·lusió al nostre equip groguet que tant ens ha ajudat a projectar la nostra ciutat arreu del món i que tantes alegries ens dóna. Un projecte que podríem haver fet coincidir amb el centenari del Villarreal, l’any que ve.

Sense renunciar a incorporar nous espais

Les dimensions d’aquest gran parc infantil fan impossible compatibilitzar la seua instal·lació amb l’ús de la Maiorasga com a espai per a esdeveniments multitudinaris. Tampoc tenim, de moment, altre lloc a la ciutat per a poder reubicar-lo. Per això, hem decidit aparcar temporalment aquest projecte, sense renunciar en cap cas a incorporar nous espais de jocs infantils en la ciutat. En concret, ja en tenim dos previstos: una gran àrea de jocs de temàtica ambiental que situarem en el jardí de Jaume I, on, quan tinguem les possibilitats econòmiques, ubicarem la seu de la Regidoria d’Agricultura, Sostenibilitat, Transició Ecològica i Energètica i Medi Ambient, amb una fase més de rehabilitació del Molí la Vila. L’altra gran zona de jocs infantils anirà en la mateixa Maiorasga, tot i que amb una altra filosofia que no inhabilite l’espai per als grans esdeveniments i concerts.

La nova Vila-real del segle XXI és una ciutat solidària, inclusiva, d’oportunitats, sostenible i innovadora. Una Vila-real moderna, que avança i que necessita per a això anar guanyant nous espais urbans a l’aire lliure per al retrobament, els espectacles, la cultura, l’esports... En definitiva, per a l’increment exponencial d’activitat d’una ciutat amb cor de poble que no deixa d’avançar.

Alcalde de Vila-real