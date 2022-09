El poble d’Almenara ha demostrat mil i una vegades que és un poble solidari. Per això a l’any 2019 des de l’equip de govern que encapçale, per a seguir demostrant aquest esperit, vam voler unir festes i solidaritat mitjançant el sopar popular de les calderes. Aquell any es va destinar un donatiu d’un euro per cada reserva de places que es va fer per a Aspanion. Després va vindre la pandèmia, però encara i tot, l’any passat es va destinar també un euro a l’AECC d’Almenara per cada entrada que es va vendre per a la plaça de bous portàtil. Enguany, recuperada la normalitat, el sopar popular de les calderes tornarà a ser solidari amb el donatiu d’un euro per cada plaça que es reserve. En aquesta ocasió es destinarà al projecte #Amalavidaenlasaulas que porta a terme la Federació de Salut Mental de la Comunitat Valenciana. Volem fer vore la importància de la salut mental i ajudar als més menuts i menudes.

Mitjançant el programa #AmaLaVidaEnLasAulas es fa una aposta pionera per a educar en salut des de les edats més primerenques i en cadascuna de les etapes d’ensenyament. Així, s’aborden situacions que es viuen en el dia a dia en l’entorn educatiu relacionades amb la salut mental com el bullying, els problemes d’ansietat o depressió, l’assetjament, la diversitat en tots els seus matisos, o la resolució de conflictes, tot això abordat des de la informació, la formació, la conscienciació i les vies de millora. A més, la Federació de Salut Mental de la Comunitat Valenciana compta amb altres programes com el de sensibilització, la psicoeducació, l’apoderament de famílies i dones, el de foment d’ocupació, el programa de voluntariat i l’Oficina de Defensa de Drets per a les persones amb problemes de salut mental. Entitat sense ànim de lucre Finalment dir que la Federació de Salut Mental de la Comunitat Valenciana és una entitat sense ànim de lucre que agrupa a 30 entitats formades per persones amb problemes de salut mental i les seues famílies. Formen part dels seus programes més de 1.500 valencians i valencianes, tenen 4.000 associats i associades, compten amb més de 350 persones treballant i més de 250 voluntaris i voluntàries. Ara és el moment d’aportar la nostra solidaritat, i estic ben segura, que serà així al sopar de les calderes el proper 29 de setembre. Almenara, una vegada més, serà solidaria. Moltíssimes gràcies a totes i a tots. Alcaldessa d’Almenara