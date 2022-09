Dame cambio, por favor

Septiembre y enero se parecen bastante: son los meses más propicios a preparar planes, a organizar la casa, la vida, el trabajo, el ocio… A dejarnos perilla, a volver a la permanente (¡oh, no!)… Nos inscribimos en gimnasios, decidimos dar clases de inglés, yoga, nos proponemos telefonear más a menudo a los padres, a los hijos, a no discutir con el cuñado, a pasar menos tiempo en las redes sociales, a leer equis libros y a establecer un menú diario con más verduras y legumbres. Compramos libretas nuevas en las que planificar las nuevas actividades. Queremos cambiarnos, mejorarnos, volvernos un poco ese otro yo al que aspiramos desde siempre y del que solo recordamos su existencia cuando el calendario marca fechas de inicio, del año natural o del curso académico, político, judicial.

Los buenos propósitos están bien; ejecutarlos ya es otra historia. Suele ocurrir con los planes: en la cabeza nos parecen bonitos, factibles, precisos. Luego, a la hora de llevarlos a cabo se enturbian, como si los cubriera una espesa niebla. Todo son barreras para alcanzar su cumplimiento. Quién me pone la pierna encima que decía aquel.

Pero qué gustazo da pensar que vamos a convertirnos en una versión 2.0 de nosotros mismos. Solo por anticipar el resultado ya diría que merece la pena. Y no hablo metafóricamente, que también. Pensar en cómo nos gustaría ser, en quién quisiéramos convertirnos dice mucho de nosotros, nos habla de deseos frustrados, de aspiraciones, tan necesarias ellas. Quizá el verdadero valor esté en imaginarlos, en soñarlos aunque luego no logremos alcanzarlos.

Dicen los militares que ningún plan de batalla resiste al contacto con el enemigo. Los objetivos planificados chocan siempre con la realidad hasta hacerlos trizas las más de las veces. Esto debería importarnos poco; parece una ley universal, como la gravedad. ¿Alguien se cabrea porque las manzanas caigan del árbol? Pues eso. Soñemos que vamos a cambiar, a mejorar.

Mutaciones

Eso nos lleva al asunto de las mutaciones. A reflexionar sobre si es bueno cambiar, pensar de diferente manera, ver el mundo desde un prisma distinto. Indudablemente, creo (nótese la paradoja de la sencilla frase, por favor). Mantenernos en nuestra zona de confort supone arriesgar poco y transitar por caminos conocidos, trillados, en los que apenas debemos fijarnos por donde andamos (basta un poco de cuidado por si pisamos una mierda de perro o algo así). Tratar de ver un punto de vista distinto y adoptarlo si nos parece mejor trae consigo un esfuerzo, una dedicación que, además del trabajo necesario que implica el alcanzar nuevas conclusiones y asimilarlas, no siempre va a ser comprendido por nuestro entorno, con lo que la dificultad se incrementará. Cuando alguien muda de comportamiento, opinión, esté o no de acuerdo, me quito el sombrero (que nunca llevo, cosa que he de solucionar) porque, más allá de lo bien o mal que me parezca, aplaudo el hecho de intentar mejorarse a uno mismo.

Así que, en septiembre o en enero, en abril o en noviembre (en marzo no que es Magdalena) pensemos en cómo mejorar, de qué manera podemos aproximarnos a esa persona que desearíamos ser. Mutemos, mudemos de piel. A ver qué pasa, caramba. La vida nos dice muy a menudo qué no podemos hacer. Ya está bien, digámosle a la vida qué no puede hacer ella con nosotros.

Voy corriendo a apuntarme al gimnasio y a clases de inglés. Voy también a dejar en paz al niño con las extraescolares. De momento que mire a ver quién es; ya llegará el momento para él de pensar en quién quiere ser.

Editor de La Pajarita Roja