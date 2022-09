PSOE y Compromís han convertido la cultura de Castellón en un mercado persa. El renombramiento de las calles de la ciudad que aluden a personas ilustres de nuestra historia reciente, y que el gobierno de Amparo Marco va a borrar de un plumazo, es puro sectarismo y revanchismo político.

Llevamos más de un año asistiendo a un rosario de dimes y diretes entre ¿socios? de gobierno local a cargo de los nombres de la plazas Herrero Tejedor y Dr. Sánchez Gozalbo y las calles Santos Vivanco, Cronista Revest, Arquitecto Traver Tomás y Carlos Fabra Andrés. Al final son seis, pero antes fueron nueve. La línea roja, sus líneas rojas, suben o bajan en función de sus intereses.

La ley de Memoria Histórica es la excusa para borrar de un plumazo el trabajo de unas personas que trabajaron por su ciudad, que legaron grandes logros y avances, en beneficio de todos los castellonenses, pero que ejercieron sus cargos como servidores públicos en una etapa de la historia.

Cambio de cromos

Ahora hemos conocido que PSOE y Compromís han llegado a un acuerdo. Un cambio de cromos para imponer su propuesta de nombres. Los castellonenses no han sido consultados. Perderemos una parte importantísima de la historia. Desde el PP decimos no. Con la cultura, con la historia de nuestra ciudad, no se mercadea. Defendemos una ciudad de todos y para todos, donde se respeten a todas las personas que han trabajado por el bien común, por el progreso de Castellón. Esto no va de bandos, va de ciudad. Y por eso nos comprometemos a devolver sus nombres al callejero de Castellón, como agradecimiento de la ciudad a su trabajo. Basta de sectarismos. Castellón y el interés general siempre deben ir por delante.

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón