Orgull de genealogia

Castelló està immersa en la celebració del 771 aniversari de la fundació de la ciutat. De la vintena d’actes que s’han preparat per a aquesta efemèride, el més destacat d’enguany, sens dubte, va ser el celebrat anit en el Teatre Principal, amb l’assistència d’unes 400 persones representants de la societat civil castellonenca congregades per a celebrar el lliurament de les Medalles d’Or de la Ciutat i la proclamació de Fill Predilecte de Francesc Michavila Pitarch.

Va ser un espai de trobada, d’alegria, d’il·lusió, d’esperança i de futur comú. Un acte de gran simbolisme perquè posa en relleu el gran capital amb el qual compta la nostra ciutat: la seua gent. Hem viscut temps convulsos per la pandèmia, continuem vivint temps incerts per la crisi global desencadenada per la guerra a Ucraïna, però la societat castellonenca sempre ha superat amb valentia i determinació cada obstacle que la Història ha posat en el camí, i ho continuarà fent.

És per això que la corporació municipal unànimement va proposar i va aprovar la concessió de la Medalla d’Or a la societat castellonenca pel seu comportament exemplar durant la pandèmia. Han passat llargs mesos de sofriment humà i incertesa, d’adaptació a una realitat mai viscuda abans en l’edat contemporània, i Castelló ha tirat avant amb més impuls i força si cap. Ho va fer amb responsabilitat, amb enteresa i, sobretot, amb molta solidaritat. Perquè els pitjors temps poden traure de nosaltres el millor com a societat, i els veïns i veïnes de Castelló van demostrar que el bé comú està per damunt de qualsevol diferència. Les morts, les vacunes i la nova normalitat van ser episodis d’un malson que semblava no tindre fi, però afortunadament ho va tindre, encara que la covid-19 haja arribat per a quedar-se. I és per tot això que ahir l’Ajuntament va concedir aquesta distinció a tota la societat de Castelló.

Aglutinants de la societat

També va honrar el treball i la trajectòria de dues institucions fonamentals a la nostra ciutat que han complit 100 anys d’història: el CD Castellón i la Societat Castellonenca de Cultura. L’esport i la cultura són aglutinants de la societat, la cohesionen, l’enriqueixen, la configuren, la doten de valor i identitat… Castelló no s’entén sense el seu club de futbol, aquell que va començar a caminar en 1922. El seu camí mai ha sigut fàcil, però la seua grandesa li ha portat a estar en el més alt. Castelló és hui més albinegre que mai i calia commemorar-ho com ho vam fer ahir. I com ho vam fer també amb la Societat Castellonenca de Cultura, una institució pionera en la cerca del progrés intel·lectual de Castelló. Ha reflectit la nostra història a través de les seues publicacions i va ser decisiva en la creació de les Normes de Castelló. Un referent en investigació, llengua i ciència, un tresor per a la nostra ciutat.

Finalment, Castelló ha rendit també el seu més sincer tribut a Francesc Michavila Pitarch. El nou Fill Predilecte de la ciutat va ser el rector fundador de la Universitat Jaume I, contribuint a generar un dels més importants motors de desenvolupament social i econòmic de la nostra ciutat.

Amb aquest acte, en el nostre aniversari de la ciutat, hem sentit com mai l’orgull de genealogia.

Alcaldessa de Castelló