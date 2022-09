Una escola amb esperança

Durant els últims dies hem sentit parlar moltíssim d’assetjament escolar. Tot s’origina en el cas d’un xiquet mallorquí a qui els seus companys dediquen una cançó d’aniversari a base d’insults. El professorat fa temps que treballa dur per fer front a esta xacra social.

Demà comencen les classes en la major part dels centres valencians i no hi ha dubte que gaudim d’un exèrcit de grans professionals que es posaran novament al servei de la societat. Cal agrair-los, reconéixer-los, motivar-los i fer que la seua tasca recupere el valor que escau en una societat avançada i ben educada.

Infeliçment, massa sovint trobem el contrari en la classe política, que habitualment desqualifica els docents per interessos populistes. El poder, si està ocupat per mediocres, sol preocupar-se més per utilitzar l’educació com a propaganda del seu sectarisme personal que per millorar l’educació com a tal.

En este context, brolla l’assetjament escolar amb extraordinària violència, com un guèiser. L’assetjament està en l’escola perquè s’origina en la societat. No és cap invent dels xiquets. Ells ho han aprés en algun lloc. Si l’aigua és tèrbola en la seua font, ho serà en tot el seu curs. Els prejudicis contra el diferent campen lliurement entre els adults, com volem que els infants siguen aliens a la realitat que els embolcalla?

Ara bé, hi ha esperança. La reacció social a este episodi ha estat un tsunami de precioses felicitacions positives al xiquet de tot tipus de gent coneguda. Perquè si canviem el nostre entorn el futur pot ser lluminós. Paga la pena l’esforç, perquè l’educació és un instrument meravellós per convertir-nos en una societat millor.

Bon inici de curs i ànims a tota la comunitat educativa! Us necessitem!

*Regidor de Compromís per Vila-real