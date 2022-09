Acabaran amb tot

Des dels seus despatxos s’imposa el criteri del més radical, la dictadura de la minoria, així ha sigut des de l’inici del pacte del Botànic en 2015. Aquell pacte que venia a rescatar persones hem vist com, moltíssimes vegades, s’imposa la dictadura de la minoria, la dels partits menys votats, enfront d’un criteri més moderat.

El president de la Generalitat no sols ha deixat radicalitzar les Conselleries que no estan en mans del PSOE sinó que moltes vegades s’ha vist arrossegat per les polítiques dels seus socis. Socis imprescindibles i que l’han arrossegat amb la seua radicalitat, manant inclús més que el partit més votat.

Aquell Pacte del Botànic que venia a rescatar persones sols han rescatat a alguns dels seus, als que estan ben a prop, mentre cada vegada més, per exemple, expulsen als ciutadans de la sanitat pública. Una sanitat cada vegada més retallada i deteriorada, amb unes llistes d’espera cada vegada més llargues i interminables. No tenim metges, no tenim ambulatoris, molts d’ells amb un horari retallat i alguns que ja no obrin les seues portes en estiu. Després de quasi 8 anys de Botànic estem molt pitjor que abans. Per radicalisme polític van tancar les potes a la col·laboració publica-privada, unes portes que ara es veuen obligades a tornar a obrir.

I des dels seus despatxos continuen amb el seu costum de prohibir i prohibir. En l’agricultura, per exemple, el tractament contra el cotonet en la citricultura. No es prepara una alternativa, no, es prohibeix i després ja es veurà. La prioritat no és la citricultura, no és el llaurador, la prioritat és la prohibició.

I amb els incendis recents també hem vist com, igual que han abandonat a les persones, han abandonat als paratges naturals i a l’interior. On per culpa de ficar cada vegada més i més prohibicions als caçadors i als llauradors es crema sense que faixen res al respecte.

I amb els bous, aquesta tradició tan nostra, ja ho van ficar ben difícil durant la pandèmia, es podien fer maratons, es podia anar al cine, ... però no es podia fer bou al carrer. En eixe moment el treball brut el va fer el PSOE, però com allò no els va eixir com ells volien ara ja Compromís es lleva la careta. La seua vicepresidenta, Aitana Mas, vol parlar de la seua abolició. Compromís, el partit que va promoure la solta de burros en el Desert de les Palmes vol fer alguna cosa pareguda amb els bous.

Sí, des dels seus despatxos, volent o sense voler, acabaran amb tot.

*Alcalde de Moncofa