Tiritas para el drama de la cerámica

El sector azulejero lo está pasando mal, muy mal. Incluso hay voces muy reconocidas dentro de la propia industria que se atreven a decir que la actual crisis, desatada por el aumento de la factura energética y la inflación, es la peor de todas las que han pasado las fábricas azulejeras en el último medio siglo… Una crisis que ya ha parado hornos, plantas enteras y que ha puesto freno a la exportación. Una crisis a la que, una vez más, el socialista Pedro Sánchez no ha sabido plantarle cara. No sabe/no contesta. Y, por eso, después de intentar poner tiritas a una herida por la que se desangra el principal motor de la economía castellonense, ya hay víctimas de su ineficacia política: 5.752 trabajadores incluidos en los 47 ERTE presentados por el sector. Un auténtico desastre económico y social.

El desorbitado incremento del precio de la energía ha puesto al sector cerámico al borde del precipicio.a aniquilado por completo la siempre maltrecha rentabilidad de los pavimentos y revestimientos cerámicos Made in Castellón. Y aunque el sector se ha visto obligado a subir los precios de sus productos, lo cierto es que no se han aumentado las tarifas para ganar más –que sería lo lógico y deseable–, sino para perder menos… Y es que ese incremento de los precios, que solo es una pequeña parte del aumento de los costes que está soportando la industria, no basta para poder pagar una factura energética fuera de toda lógica.

Las ventas internacionales comienzan ya a caer. Y lo peor es que todo indica que se trata de una tendencia que se mantendrá, al menos, en los próximos meses… El producto cerámico español es ahora muy caro para la mayor parte de los mercados y, por lo tanto, los consumidores buscan cerámica de productores low… La cerámica, principal motor de la economía provincial, entra en números rojos a todos los niveles. Y si a la cerámica le va mal, a todos nosotros nos va a ir mal… Hay que escuchar a los empresarios, a los técnicos cerámicos y a los expertos en economía para confeccionar el traje que se ajuste a la perfección las necesidades de una industria básica para el presente y el futuro de la provincia de Castellón.

*Alcalde de Sant Joan de Moró y diputado provincial