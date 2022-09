Entre la inflació i la recessió

El Banc Central Europeu va decidir la setmana passada alçar els seus tipus d’interés amb la pujada més gran de la seua història, d’un 0,75. Tot i que el nostre banc es resistia a aplicar pujades de tipus com a recepta per combatre la inflació, ara ja està llançat a tractar de frenar la pujada de preus que ens pot portar a la recessió en uns mesos tractant de frenar el consum augmentant el valor de la moneda. Augmentar el cost dels préstecs i les hipoteques podria frenar la circulació de diners si s’estigués unflant una bombolla financera, però amb una inflació derivada de la pujada dels preus de l’energia i dels aliments pel conflicte entre Rússia i Ucraïna, augmentar els tipus d’interés de l’euro sols provocarà que les rendes baixes i mitges patisquen encara més l’impacte de la crisi inflacionista. Amb una pujada del preu de la cistella de la compra, de la benzina, de la llum i de les hipoteques i amb la incertesa afegida pel comportament del sector tauleller per l’augment del preu del gas, l’any 2023 es torna particularment complex.

Mantenir els consums bàsics

El Banc d’Espanya actualitzava també fa uns dies les seues previsions per al final de 2022 i l’inici de 2023 i generava cert optimisme situant al nostre país com el més sòlid d’Europa davant el risc de la recessió. Assenyalava també que la inflació continuarà durant els primers mesos de l’any que ve, però el seu efecte sobre l’economia vindrà atenuat per la capacitat de recuperar els ritmes de consum de serveis previs a la pandèmia. Malgrat tot, si la inflació perdura, i això encara és imprevisible, sols hi haurà dues mesures que podran evitar que es cobre com a víctima un nou augment de la desigualtat del nostre país, que ja lidera la mitja dels països de l’Europa occidental: fixar preus màxims en aliments i energia i augmentar salaris perquè el consumidor mitjà de classe treballadora puga mantenir els seus consums bàsics.

La fixació d’un preu màxim a la cistella de la compra plantejada per la vicepresidenta Díaz i pel ministre Garzón --imitant una mesura de Sarkozy en 2011, per cert-- i l’augment del salari mínim són dues de les mesures més necessàries perquè la inflació no acabe provocant una nova crisi econòmica que es carregue sobre les esquenes dels que encara estan esperant recuperar-se de la que vam viure a 2008. Esperem que esta volta tot siga diferent.

Portaveu de Podem EUPV a l’Ajuntament de Castelló