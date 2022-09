Polvos y lodos

Mi querido y admirado amigo Ramón Magdalena, catedrático de hebreo que fue de la Universidad de Barcelona, se hace eco de la columna escrita la semana pasada sobre los belitres devaneos extraconyugales del rey Alfonso XII, llamado el pacificador, en relación con el finiquito de las luchas en el periodo del Sexenio revolucionario. Si, en verdad, se le motejó de apaciguador en su política estatal, en su proceder de la bragadura no pudo ser más beligerante. Entre otras amantes, que la historia no reseña, convendría citar a la consorte del Embajador de Uruguay que tuvo una hija del monarca y no del astado de su esposo legítimo, a la que conocemos como Mercedes Basáñez, junto a ella, valdría citar a Adela Borghi, Blanca Escosura y las citadas hace una semana Adela Almerich y Elena Sanz.

La mezzosoprano castellonense era conocida por su brillante interpretación de la Leonora de la ópera de Donizetti La favorita. El apodo se le adjudicó a la Sanz por el doble motivo de los amores alfonsinos y por cantar en la escena, ese papel que casaba, muy bien, con la realidad histórica del momento. Pues bien, el propio de la diva operística era el exalabardero don Antonio Amador y Benito que, según me contó el citado erudito en la lengua del Talmud de Jerusalén, era el abuelo de su madre y obviamente bisabuelo suyo. Este Antonio perdió la inocencia desflorando a doña Isabelita II (o mejor doña Isabelona). Es decir, que era un especialista en el braguetazo, con sobresaliente cum laude. Refiéralo, si no, la concesión recibida de manos de Alfonso XII del famoso Estanco Real, ubicado en la castellonense calle Mayor, en la casa que hoy es vecina de una popular confitería. El estanco, sin duda, fue el lodo resultante de aquellos tan lejanos polvos... Cronista oficial de Castelló