Querid@ lector/a, como era de esperar, los días posteriores al anuncio de la muerte de Isabel II (la figura más simbólica de las monarquías y la más longeva del Reino Unido) han estado marcados por homenajes y reconocimientos, por palabras y actos que han expresado respeto y admiración. Y es que, esta señora, y hablo siempre desde mi punto de vista, a pesar de que vio debilitarse su imperio y, últimamente (tras el brexit, el covid, el desastre de los últimos gobiernos conservadores, las tensiones territoriales, la frivolidad de Boris Johnson, la debilidad de la libra…) su influencia en Europa, en la UE, ha sabido conservar el glamur de un mundo que ya no existe y, sobre todo, y más importante, dio equilibrio y tranquilidad a la jefatura del Estado, aceptó no entrar en política y respetó que las decisiones que tienen que ver con el gobierno del pueblo las decidan sus gobiernos, los que surgían de las urnas, de la voluntad democrática y soberana del pueblo.

Modernizar y actualizar la monarquía

Y por eso, por todo lo dicho, hay cosas que en la boca de su heredero, de Carlos III, no las entiendo muy bien. Digo y explico para que no hayan dudas y se me entienda, que junto a la idea esencial de que se esforzará en seguir el ejemplo de su madre y defender el gobierno constitucional, también ha manifestado públicamente su claro propósito de modernizar y actualizar la monarquía. Y es ahí, precisamente, donde reclamo más detalles. Es decir, me gustaría saber si se refiere a que va a suprimir absurdas y elitistas tradiciones, si va a ser tan cercano al pueblo que al bajar de la carroza le va a permitir que besen su mano o, simplemente, si está dispuesto a representarlo desde el ejercicio de una vida sin los excesos, privilegios y frivolidades que ofenden la dignidad de sus súbditos y, también, cómo no, desde una mediación ante sus gobiernos que permita avanzar en la justicia social.

Analista político