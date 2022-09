S’acaba la festa i comença el curs

Acabades les Festes de la Misericòrdia amb un balanç molt positiu quant a participació i responsabilitat, en què s’ha registrat un descens de serveis en tots els indicadors de la Policia Local, comencem un nou curs lectiu.

Un inici del curs escolar 2022-2023 a Borriana per a més de 5.500 alumnes d’Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles i que han començat aquest dilluns desprès d’unes setmanes de preparatius i en que el 100% de l’alumnat que iniciava l’escolarització ha entrat en el centre de triat en primera opció.

La situació sanitària actual permet que s’hagen reduït significativament les mesures del protocol anticovid. Sense que això signifique que s’ha acabat la pandèmia, però almenys ens dona una treva de normalitat relativa.

La mateixa normalitat amb què s’ha iniciat el curs a Borriana, on comptem amb unes bones instal·lacions i centres educatius. Des de l’Ajuntament, a més del manteniment habitual dels centres públics d’Infantil i Primària, hem realitzat les actuacions necessàries per a la posada a punt d’alguns espais aprofitant l’estiu amb una inversió global d’uns 100.000 euros, per a adequar els centres educatius per a l’inici del curs perquè tots els col·legis estiguen en les condicions adequades per a rebre els escolars.

Dos noves aules d’Infantil de 2 anys

Les obres més destacades han consistit en l’habilitació i creació d’espais en els CEIP Penyagolosa i Josep Iturbi per a dos noves aules d’Infantil de 2 anys que han començat a funcionar aquest curs i que se sumen a les que ja existeixen als CEIP Tarancon i Roca.

Un curs en què, desprès de 20 anys, hem adequat els accessos al CEIP Josep Iturbi, després de l’obertura d’un nou carrer per valor de més 425.000 euros per a dignificar i visibilitzar l’entrada al centre. De manera que estem adequant el nombre d’entrades i eixides per a facilitar l’accés diferenciat per a Infantil i Primària i evitar aglomeracions.

També hem realitzat una nova solera per a la zona de jocs en el CEIP Novenes de Calatrava, perquè la Conselleria dote el centre d’un nou equipament de jocs infantils, com ja ho va fer el curs passat als CEIP Penyagolosa i Roca i Alcaide.

Un curs, també, amb la reforma integral del CEE Hortolans i del Roca i Alcaide amb dos milions d’inversió en cada cas, i la reforma del CEIP Vilallonga amb 600.000 euros, degut al pla Edificant.

Aprofite aquest inici del curs escolar per a agrair a tots els membres dels diferents sectors educatius l’esforç i la dedicació que ha significat per part de la comunitat escolar mantindre la normalitat durant els cursos anteriors en els col·legis i instituts de Borriana i reiterar la nostra confiança plena en el treball i la capacitat dels equips directius dels centres educatius de Borriana per a afrontar el nou curs escolar.

Bon començament de curs!

Alcaldessa de Borriana