Un compromís amb Benicàssim

Acaba l’estiu, i Benicàssim celebra les seues festes patronals, unes festes que anys enrere unien a veïnes i visitants al voltant de música, cultura i tradició. Part important d’aquestes celebracions era el treball de les associacions locals, fonamental per a formar el teixit cultural de cada poble. Però a Benicàssim pareix que s’ha perdut, o s’ha deixat perdre, aquest sentiment de poble.

Les festes ja no criden l’atenció, i un programa sense contingut ni propostes no ajuda al fet que la gent isca al carrer i festege. Pareix que no interessa empoderar la cultura local, ni les associacions. No interessa fer de Benicàssim un poble viu i divers. No interessa el teixit local.

Creixem en nombre, però no es treballa per a transmetre la nostra identitat, perquè les nostres festes siguen motiu d’orgull i excusa per a celebrar tots junts, totes les veïnes i veïns de Benicàssim, des de la platja del Voramar fins a la Ratlla. Les festes no interessen al nostre govern local.

Si un equip que ha pactat treballar unit per a governar Benicàssim no és capaç de fer-ho pel be del poble, com pot transmetre el sentiment d’equip més enllà de les portes de l’Ajuntament? Si no es respecten entre ells, com respectaran als que no són com ells? Compromís per Benicàssim vol donar veu a la gent.

Volem que tots se senten part del tot que és Benicàssim, que tots junts puguem celebrar que el nostre poble és referència cultural. Però el camí és llarg, perquè és massa el que s’ha deixat perdre, és molt allò que ja no tenim.

Portaveu de Compromís per Benicàssim