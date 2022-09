Queda todavía más por hacer

Me presenté a las elecciones de 2019 como candidato a la alcaldía de esta maravillosa ciudad, Vila-real, con el siguiente eslogan: Queda molt per fer, ni un pas enrere, Vila-real primer. La ciudadanía me dio un gran apoyo, una estabilidad con la mayoría absoluta fundamental para, pese a todas las dificultades, trabajar juntos para que Vila-real siga avanzando. A los ocho meses, vino el covid, tras meses de inestabilidad política en el Gobierno de la nación y dos elecciones. Tras dos duros años de covid, vino la guerra de Rusia contra Ucrania y sus duros efectos económicos y sociales que estamos viviendo. Si esto no fuera poco, en Vila-real hemos seguido pagando y seguiremos pagando la ruina que la desastrosa y negligente gestión del Partido Popular nos dejó después de 16 años de gobierno, con peligro de quiebra permanente que requiere prudencia, equilibrio y malabares en la gestión económica de nuestro Ayuntamiento (casi 34 millones pagados ya por los empastres del urbanismo, sentencias y convenios y préstamos en los bancos por valor de 20 millones de euros que seguiremos pagando hasta 2026). 54 millones de euros nos ha costado, a día de hoy, el Partido Popular a Vila-real.

He gobernado con el apoyo de los y las vila-realenses estos 11 últimos años en Vila-real. Los peores años de la actual etapa democrática (crisis financiera internacional, peligro de quiebra por la ruina de la herencia del PP, la pandemia del covid-19, la guerra de Rusia contra Ucrania…). Poco de todo esto era previsible. En estos momentos son muchas las propuestas profesionales y ofertas que tengo, y les aseguro que serían mucho más beneficiosas económicamente para mí y de mayor tranquilidad para mi familia y amigos. Me está esperando mi empresa, mi profesión, la de abogado, a la que puedo volver al día siguiente de dejar la política y que me apasiona. Pero mi fe, el cariño y ánimo de muchísima gente estos últimos meses, y varias señales en el día a día de mi vida, me han hecho concluir que «mi sitio, mi destino, está todavía aquí». Si quedaba mucho por hacer, hoy queda más todavía. Recuperarnos de las crisis y trabajar para impulsar la nueva Vila-real del siglo XXI que juntos hemos diseñado, con un gran consenso político y social. Mi conocimiento de la ciudad, mi experiencia en la gestión de situaciones difíciles, mi formación y experiencia jurídica, mi pasión por esta ciudad de la que me siento tan orgulloso, mi conocimiento de primera mano de los proyectos de futuro en los que estamos trabajando, pero, por encima de todo, los mensajes y palabras de apoyo de mi pueblo para seguir trabajando juntos, me han hecho tomar la decisión de volver a presentarme a la alcaldía de Vila-real en mayo de 2023. Vila-real se enfrenta a un momento crucial de su historia y, depende de la gestión que hagamos, conseguiremos seguir avanzando en la nueva Vila-real del siglo XXI solidaria e inclusiva, de oportunidades, sostenible e innovadora, o no. Para que Vila-real no deje de avanzar, trabajando juntos y juntas, me vuelvo a presentar y os pido vuestra ayuda y colaboración. Viva Vila-real. Alcalde de Vila-real