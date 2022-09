Com deia la casa Stark, de la famosa sèrie Game of Thrones, «winter is coming» (en valencià, «s’acosta l’hivern»). Omplir el carro de la compra cada cop costa més i les famílies fan càlculs per posar la calefacció els pròxims mesos. Front a aquest escenari, Compromís és garantia perquè les polítiques valentes, que han d’assegurar poder omplir la nevera o engegar la llum, continuen endavant. Els posaré un exemple: Compromís ha demostrat que no és el mateix un bo d’ajudes d’uns quants euros que un programa com el Xarxa Llibres i la conseqüent gratuïtat total d’aquests. Això, que ho fa la Conselleria de Raquel Tamarit al Botànic, significa un estalvi de 300 euros per fill.

Castelló avança en aquest sentit, gràcies a la gestió duta a terme per Francesc Mezquita la qual es tradueix en garantir l’educació gratuïta de dos a tres anys. Només enguany, hem finalitzat les aules de 2 anys al Gregal, Gaetà Huguet o Sanchis Yago. Aquest és el camí per assolir una ciutat on es puga viure, treballar o estudiar amb els drets i llibertats d’una societat del nostre temps. Per tal d’arribar ací hem d’entendre que el veïnat no està al marge d’allò que passa al món. L’emergència climàtica, la crisi de les matèries primeres, la crisi energètica, les guerres a Europa i al món, l’era poscovid... i, sobretot, hem d’entendre què algunes d’aquestes crisis no són circumstancials. Els ho diré amb una dada objectiva: La primera vegada que el govern estatal va baixar impostos a l’energia va ser a juny del 2021 i, malgrat això, l’energia ha continuat pujant. A principis del 2022 el cost de la vida ja estava al 6,1%. L’aposta per una economia sostenible, que pose la vida al centre de la política, és una urgència ineludible. En eixe sentit, cal que fem una transició verda i justa perquè ningú se quede enrere. Castelló ha de ser i és una ciutat de drets i oportunitats.

El pla Edificant ssegura una educació pública i de qualitat, amb aules dignes, i garanteix llocs de treball en obra pública. Fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament de Castelló i el govern del Botànic, aquest curs l’alumnat de l’Herrero i del Vicent Marçà podran estrenar centres. A més, la residència del carrer Onda esdevindrà una inversió d’aproximadament 15 milions per construir un centre amb l’objectiu de tindre cura de la gent gran d’una forma amable. Aquestes inversions se sumen a la propera construcció del Conservatori o al nou Institut del Raval Universitari. I no sols la Generalitat, ja que les inversions del Port amb els nous accessos i la intermodal han de servir per convertir Castelló en la capital logística de l’àrea metropolitana.

En aquesta línia, l’aprovació del pla general aportarà la seguretat jurídica necessària per atraure inversions que es traduiran en oportunitats a la nostra ciutat. Castelló necessita a Compromís més fort que mai per reforçar un govern que siga capaç de fer front a l’hivern. Ací no hi ha caminants blancs, però tenim a l’aguait una dreta extrema i a una extrema dreta desitjant veure’ns caure per implantar les seues polítiques per deixar arraconada a la classe treballadora i les persones vulnerables.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló