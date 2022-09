Estamos a poco más de un año de que finalice lo que para mi entender ha sido el mandato democrático más difícil de gestionar de nuestra joven democracia española. Durante estos tres años de legislatura hemos tenido que administrar una pandemia internacional como ha sido el covid-19, fenómenos atmosféricos cada vez más virulentos como fueron las danas Gloria y Filomena, la erupción del volcán de la Palma o la crisis energética que está generando la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Y, frente a todo, tengo que destacar que el gobierno de Pedro Sánchez al que yo represento en Castelló siempre ha defendido el interés de la mayoría social protegiendo a la clase media y trabajadora de este país. Y, por el contrario, en frente siempre hemos tenido un PP que constantemente ha votado en contra de dichos intereses, dando la misma respuesta, el NO por el NO.

La ciudadanía tiene que saber que si fuese por el PP la gratuidad de los cercanías y media distancia de Renfe no se hubiesen llevado a cabo. Como tampoco se hubiese llevado a cabo las becas complementarias de 400 euros para estudiantes, la rebaja de 20 céntimos por litro de carburante, la ayuda de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados, la rebaja del IVA de la Luz, la subida del 15% de Ingreso Mínimo Vital y de las pensiones no contributivas y un largo etc.

Cada día que pasa los españoles tenemos que tener más claro quien defiende mejor nuestros intereses como pueblo y que aquellos que dan lecciones de españolismo siempre acaban defendiendo los intereses de los poderosos. Realmente ser patriota es trabajar por el bien de España y de su gente, trabajar por el beneficio de la mayoría social y eso es lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno de la gente.

Subdelegada del Gobierno en la provincia de Castelló