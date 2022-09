Ciència i ciutadania més a prop en Mednight GTS

Cada vegada estem més acostumats a la presència d’especialistes dels diferents àmbits de la investigació científica i de la divulgació en els mitjans de comunicació convencionals i en les xarxes socials. La pandèmia de la covid-19, els efectes cada vegada més palesos del canvi climàtic, o la complexa situació socioeconòmica actual, ens han ajudat a conèixer investigadores i investigadors de diferents disciplines i al mateix temps els seus mètodes de treball, els seus resultats, o les dificultats de la seua carrera professional.

Aquesta professió científica es valorada molt positivament per la opinió pública. De fet, era la tercera més valorada, després del col·lectiu mèdic i del professorat, entre les opcions presentades en la darrera edició de l’enquesta bianual de percepció social de la ciència. L’estudi, desenvolupat per la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia (FECYT), es basa en les dades arreplegades en l’estiu de 2020, després de l’eclosió de la crisi sanitària.

Tot i que el món de la investigació científica resulte ben atractiu és potser encara desconegut en altres aspectes. Però no ha deixat de treballar per apropar-se a la seua societat, per a la qual treballa. De fet, des de fa temps, el darrer divendres de setembre es celebra a tota Europa la Nit de les Investigadores i Investigadors, la European Researchers’ Night. Les primeres protagonistes d’aquesta jornada organitzada per la Comissió Europea són precisament les persones que treballen en l’àmbit de la recerca, que tenen una nova oportunitat de conversar amb el públic, i compartir els seus avanços i els seus reptes amb la ciutadania, amb qui experimenta la il·lusió del descobriment i de l’aprenentatge, i qui és també protagonista.

En aquest marc, la vesprada del proper 30 de setembre, de 17.00 a 20.00 hores, a l’Àgora de la Universitat Jaume I, desenvoluparem la Nit Mediterrània de les Investigadores i Investigadors del projecte Mednight Goes To School, un gran esdeveniment per divulgar la recerca de múltiples àmbits del coneixement a tota la societat. El projecte Mednight GTS, integrat per un consorci format per les universitats públiques valencianes i de la Regió de Múrcia, i altres institucions, treballa per difondre el treball científic que es desenvolupa als seus centres, sempre arrelat al territori i a la nostra societat.

En l’activitat Jardí de la Ciència, comptarem amb tallers i demostracions de les investigacions dels diferents camps del saber, per a tots els públics, amb els avanços des de la ciència de materials o la intel·ligència artificial a la recerca sobre comunicació en llengües estrangeres o les possibilitats de la música en l’educació. També, hi haurà un espai per a la recerca de vessant més social, una mostra del treball en innovació de l’estudiantat (com el cotxe de competició, la mà articulada i la robòtica), i la divulgació més implicada amb el medi ambient (donant a conèixer l’hort escolar de la Universitat Jaume I i tota la biodiversitat del Jardí dels Sentits).

Com en molts altres àmbits de la nostra societat, la igualtat de gènere efectiva també és encara un objectiu pendent del món de la investigació i la divulgació. La Universitat Jaume I està plenament compromesa en el reconeixement del paper de la dona amb la ciència. En l’activitat Parla amb ella, la científica, quatre investigadores d’àmbits complementaris conversaran amb el públic al voltant de la resposta de la recerca als grans reptes que se’ns presenten per la crisi de recursos, els problemes de sostenibilitat i l’emergència mediambiental.

2022 és l’Any Europeu de la Joventut, i en aquest context, l’activitat European Corner, que difondrà l’acció de la Unió Europea amb la participació principal de Europe Direct Castelló (el centre oficial d’informació de la Comissió Europea allotjat a la Diputació de Castelló), presentarà una activitat sobre les oportunitats europees en mobilitat, en particular en el món de la recerca, en què joves professionals compartiran la seua experiència en altres països d’Europa. També, els projectes europeus de la Unió Europea tindran una finestra en aquesta activitat.

Els avanços socials són sempre plurals, fruit del treball i de les aliances entre persones, col·lectius, entitats i associacions, etc. La Universitat, amb Mednight GTS, ha anat teixint una xarxa que no només portarà al campus el treball d’altres institucions de recerca del nostre entorn, com l’Institut d’Aqüicultura Torre de la Sal (IATS-CSIC), sinó que també facilitarà que diferents col·lectius socials que són menys habituals en les activitats de cultura científica visiten Mednight GTS, en l’aposta per una divulgació plenament inclusiva. Per a la física mexicana Alejandra Jáidar, gran referent com a divulgadora científica, la ciència havia d’arribar a tots els sectors de la població. Ara, la recentment reformada Llei de la Ciència recull explícitament la necessitat d’aquesta divulgació inclusiva, en què ja veníem treballant a la Universitat Jaume I.

Mednight GTS serà el resultat d’un esforç coral, impulsat per la Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana del vicerectorat d’Innovació, Transferència, i Divulgació Científica, amb el recolzament de molts àmbits i persones de la Universitat, i l’inestimable entusiasme de les investigadores i investigadors que hi participen, en les diferents etapes de la seua carrera investigadora. Des de l’estudiantat universitari que amb el programa Estudia i Investiga comença a conèixer el món de la recerca, passant pel personal investigador en formació matriculat a l’Escola de Doctorat, fins a les diferents figures d’incorporació d’investigadores i investigadors, i al professorat universitari.

Com els programes Erasmus i Erasmus+, que han sigut fites imprescindibles en la cohesió europea, les iniciatives de la Unió, no només en investigació, sinó també en divulgació científica, i en particular la European Researchers’ Night, es valoraran també en el futur pròxim com a claus per al progrés de la societat europea. T’esperem el dia 30 de setembre al campus de la Universitat Jaume I per formar part d’aquesta gran aventura de la ciència i el coneixement! H

Director de la Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana de l’UJI