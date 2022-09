Arriba el mes de setembre i comença, com cada any, el curs escolar. Un curs amb xifres de record gràcies a la Conselleria d’Educació encapçalada per Compromís: educació gratuïta per als infants de 2 anys, llibres gratuïts per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris, 70.000 beques de menjador, més personal docent a les aules valencianes, més docència en anglès i valencià i 0 aules en barracons. Aquests són els resultats d’un govern que treballa per a les persones i que fa de l’educació la seua prioritat.

Una Conselleria d’Educació que ha posat a disposició de l’Ajuntament de Vila-real vora 35 milions d’euros per a tirar endavant projectes dins del programa Edificant, però que encara està a l’espera que l’Ajuntament faça els tràmits pertinents per construir els gimnasos del CEIP Concepción Arenal i del Pascual Nácher i que propose els terrenys per a la construcció del quart institut. Així mateix, l’administració autonòmica té prevista la construcció d’un Centre Integrat de FP i de l’Escola Oficial d’Idiomes, però a hores d’ara encara no ha rebut cap proposta formal de terrenys per estudiar-ne la viabilitat. Uns projectes pendents de realització de fa anys i que demostren la manca de voluntat del govern municipal del PSOE per millorar les infraestructures educatives públiques del nostre poble. Els mesos passen i se converteixen en anys, les xiquetes i els xiquets creixen i veuen com no es construeixen gimnasos a les seues escoles, i alguns d’ells continuen creuant dia a dia tot el poble per anar a l’institut. La legislatura s’esgota i amb ella potser s’esgoten també les oportunitats de dotar Vila-real de les infraestructures que una Ciutat Educadora mereix.a arribat setembre i l’Ajuntament encara té els deures per fer. Portaveu adjunta de Compromís per Vila-real