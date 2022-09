Crisis energética sin precedentes

Los ciudadanos de la provincia de Castellón llevamos meses preocupados por la evolución de la crisis energética y su falta de respuesta desde el Gobierno. El silencio administrativo del presidente Sánchez preocupa especialmente a los profesionales del clúster del azulejo, que ven como cada día se pierden puestos de trabajo por no poder hacer frente al elevado precio del gas, el desorbitado aumento en la factura eléctrica y los derechos de emisión de CO2.

La falta de medidas urgentes por parte de los diferentes gobiernos para paliar el efecto del elevado coste energético para la industria ya ha empezado a hacer mella en el mes de septiembre con más de 300 trabajadores del sector del azulejo en ERTE, y, si la situación no se toma en serio, pasaremos un año bastante complicado en esta provincia.

Necesitamos medidas urgentes ya, no titulares llenos de buenas intenciones, y que el presidente del Gobierno ponga fecha al anuncio que hizo en el debate con Feijóo sobre incluir a la cogeneración dentro del mecanismo de topado del precio del gas. ¿Para cuándo, señor Sánchez? Yo le diría que para ya, si no quiere sembrar más despidos o ERTE en esta provincia. Yo le diría que se siente con nuestros empresarios y tomen medidas rigurosas que palien la carga de los costes. Pero también le pediría al señor Puig que, si su jefe no sabe o no quiere ayudar a un sector tan vital en nuestra economía, que sea él quien impulse acciones que ayuden y que deje de lado las políticas sectarias que no contribuyen a mejorar la sociedad y únicamente están sirviendo para aumentar el número de parados. Que se aleje de este tipo de políticas que no suman y que esté al lado del sector industrial, pero también del turismo, de la ganadería y de la agricultura que están viviendo un mal momento.

Portavoz adjunta de Ciudadanos en Les Corts y diputada por Castellón