Apoyo económico para los ayuntamientos

La situación económica que atraviesa nuestra provincia es, como mínimo, preocupante. Muy preocupante. La inflación está poniendo a familias y a empresas al borde del precipicio, incluido al sector cerámico, motor de nuestro progreso y bienestar. El aumento de los costes, especialmente de la energía, es inasumible. Y esta dramática situación también está arrastrando a muchos municipios de nuestra provincia, cuyos ayuntamientos no pueden hacer frente a numerosas obras programadas por el aumento del 35% de los costes. Y ya no se trata de optimizar y de hacer más con menos, algo a lo que ya están acostumbrados nuestros alcaldes, para hacer frente a la actual situación hace falta la varita mágica de Harry Potter…

Por eso, desde el Partido Popular pedimos que la Diputación, sin perder un minuto, tome cartas en el asunto y, de inmediato, para que obras necesarias para los castellonenses no se queden paradas y abandonadas. No se puede parar el progreso de nuestros pueblos. No podemos renunciar a mejorar la calidad de vida de los castellonenses. Y por eso, hay que buscar solución para cada problema.

Para el Partido Popular es prioritario, absolutamente prioritario, que la provincia y, sobre todo, los pueblos más pequeños no se frenen por una inflación que, ahora mismo, está al 11,7%. Por eso, ahora más que nunca, la Diputación debe recuperar su olvidada condición de ayuntamiento de ayuntamientos y ser sensible con los problemas económicos a los que los ayuntamientos deben hacer frente para ejecutar las obras como consecuencia del incremento del aumento del coste de los materiales un 35%. Es una cuestión que afecta de forma directa a los ciudadanos, que son los que sufren en primera persona la falta de servicios o infraestructuras básicos, sobre todo si se trata de municipios del interior de la provincia, muchos de los cuales, además, necesitan luchar contra la amenaza de la despoblación.

Política útil

En el Partido Popular estamos al lado de los ayuntamientos y de los vecinos. Queremos ayudar, hacer una política útil y de cercanía. Queremos que nuestro trabajo sirva para dar respuesta a sus necesidades. Y por eso hemos presentado una iniciativa en Diputación para pedir a la institución los fondos necesarios para garantizar que este incremento del 35% de los costes en proyectos sujetos al plan 135, hoy plan Avanza, no se repercuta en los municipios y lo asuma íntegramente la Diputación. Es una medida justa y necesaria.

El aumento de los costes afecta a todo tipo de productos y servicios, y de una manera muy especial en el de las materias primas. Y esta situación fruto del (des)Gobierno de Pedro Sánchez, no puede provocar la paralización de las obras. No puede acabar afectando en la vida cotidiana de las personas.

En el Partido Popular queremos una provincia activa, dinámica, en constante evolución. Queremos una provincia en movimiento y con futuro, no permitiremos que, por la dejadez política de la izquierda, la provincia de Castellón se convierta en un territorio noqueado por la subida insoportable de los precios. Y, por ello, la Diputación Provincial debe ser capaz de responder a este nuevo escenario con propuestas útiles, como las que presenta el PP. Nuestro único deseo es ayudar a la provincia. Estar al lado de los castellonenses.

Alcaldesa de Vall d’Alba, diputada provincial y presidenta provincial del PPCS