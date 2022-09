La dreta i la por

L’any 2017, els antropòlegs Fessler, Pisor i Holbrock, de la Universitat de Califòrnia, publicaren l’estudi Political Orientation Predicts Credulity Regarding. Van entrevistar 1.210 persones a qui van preguntar si creien o no determinats titulars falsos, però creïbles, amb bones i males notícies. Van concloure que els d’ideologia conservadora creien més la veracitat de les notícies roïnes que les bones i van determinar que davant l’elecció entre seguretat i llibertat, els conservadors preferien renunciar a drets i llibertats a canvi de sentir-se segurs.

La dreta sap que la por els beneficia políticament i per això plantegen problemes i pors inexistents, postulant-se, alhora, com els únics capaços de resoldre’ls. La utilització política de la por per part de la dreta no és nova. Maquiavel, en la seua novel·la El príncep, ja en parlava.

Per això, en llegir vostès la premsa veuran que no hi ha dia amb declaracions escampant faules que generen inseguretat. El cas de la dona major que va anar a comprar pa i li van ocupar el seu pis és un dels exemples que, havent quedat demostrada la seua falsedat, et conten molts ciutadans que temen veure la seua casa ocupada després d’eixir a comprar.

Els explicaré una situació per poder-ho provar. Entre diversos companys i companyes quedem d’acord a preguntar-li a Pepe per la seua salut.

Després d’arribar Pepe al treball, una companya li preguntà: «Estàs bé? Fas mala cara». Pepe va respondre que sí, que bé, i va anar fins al seu lloc de treball. Es va asseure i un altre company li preguntà: «Què has dormit malament? Tens unes ulleres…». «He dormit bé, encara que estic una mica cansat», va dir.

I així, després d’un parell de preguntes en el mateix sentit, Pepe acabà dirigint-se a la farmaciola.

Doncs, amb la dreta i la inseguretat, passa el mateix.

Regidor de Seguretat Pública i Emergències a Castelló