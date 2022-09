L’exconvent de la Mercè

L’exconvent de l’orde dels mercedaris fundada per Sant Pere Nolasc a Barcelona, avui Centre Municipal de Cultura, és un edifici viu que ha anat evolucionant alhora amb la societat i el poble que el va fer possible, fins a convertir-se en l’edifici cultural més important de la nostra ciutat, perquè no és només un dels més utilitzats, a més és el més antic. Tot gràcies a un ambiciós i extraordinari projecte que va reviscolar l’antic convent de la Mercè, que va comptar amb el suport dels partits polítics i de les institucions públiques i culturals, que van fer possible que obrira les portes l’abril de 1991, inaugurat pel president Joan Lerma.

Enguany, després de més de 30 anys, i aprofitant els fons europeus, el govern municipal mamprèn unes obres necessàries de rehabilitació del CMC la Mercè, amb un pressupost de 908.710 euros. Una actuació transcendental emmarcada en l’estratègia Edusi, i cofinançada al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), que començarà al mes que ve. L’edifici va ser fundat en 1594 per a facilitar la vida conventual, posteriorment, es va iniciar la reedificació, amb galeries claustrals a dos nivells i obertura a l’exterior de les diferents dependències. L’església i el convent es van inaugurar solemnement en 1808. Des de la desamortització fins a la transició espanyola, va ser escola pública, casa del mestre, presó després de la guerra civil, ajuntament, jutjat comarcal, seu del Frente de Juventudes, de la OJE i de la Sección Femenina, magatzem municipal i biblioteca pública, entre altres coses. L’any 1963 l’edifici va ser declarat en ruïna i en 1982 fou declarat monument historicoartístic provincial. En 1991, després de la rehabilitació duta a terme per l’arquitecte José Luis Ros, el convent s’ha convertit en el Centre Municipal de Cultura la Mercè i l’església en la parròquia del barri. En l’actualitat les instal·lacions del CMC alberguen la Biblioteca Municipal, el Museu Arqueològic, el Museu Faller, dos sales d’exposicions, una sala d’audicions i conferències, aules per a diferents activitats artístiques i un jardí on es mostren peces arqueològiques. Una intervenció fonamental Les obres de rehabilitació de l’edifici, que ja hem adjudicat, es consideren una intervenció fonamental per a resoldre els problemes de filtracions i humitats que afecten tant l’exterior de la infraestructura com les dependències dels serveis municipals que hi inclou, perquè puga continuar molt de temps en funcionament acollint les manifestacions culturals de la nostra ciutat. Des del govern municipal estem decidits a traure tot el profit als fons europeus. Ja tenim adjudicat el 70% dels Feder, amb el finançament de projectes de patrimoni com l’entorn de Sant Blai, la torre de Sant Pasqual o el refugi antiaeri. Enhorabona a tota Borriana, recuperem el CMC la Mercè per molts anys. Alcaldessa de Borriana