Bulevard Alcalà-Alcossebre: una estafa del PP

El Partit Popular es va comprometre a fer realitat durant esta legislatura un bulevard entre Alcalà i Alcossebre amb zones per a vianants, carril bici i zones de descans. Tot això amb el propòsit “de millorar" la comunicació entre ambdós nuclis. Però, quina és la realitat d’esta pomposa proposta? Per a començar, només s’han demanat permisos per a actuar fins la Bassa Espitges, no fins a Alcossebre. Per a continuar, es pretén mantindre la mateixa calçada de l’actual camí rural de la Bassa Espitges: sí, volen fer un bulevard on no passen dos cotxes. I per a rematar, el pressupost només d’este tram concret del poliesportiu d’Alcalà-Alcossebre fins a la Bassa Espitges arriba a vora el milió d’euros! I estem parlant d’una memòria econòmica de fa temps, abans de la brutal crisi inflacionista: ara el cost serà molt més alt. Això és una barbaritat econòmica per a un projecte desllustrat d’allò que ens van vendre i que ara no toca.

Els nostres veïns i veïnes han de saber la veritat. Allò que està en els documents oficials no és un bulevard Alcalà-Alcossebre, és una simple adequació d’un camí fins a la Bassa Espitges afegint un carril ciclopeatonal. Res més. I a més, és inviable econòmicament. Un deliri i un despropòsit És clarament un engany electoral. Un autèntic deliri i un despropòsit megalòman d’un PP desconnectat de la realitat social. Ara toca millorar les condicions de la gent, toca més treball, més protecció social i més oportunitats per a un poble que s’apaga. Qualsevol cèntim públic destinant a este enganyós projecte és clarament un malgasto irresponsable. Saben que farà el Partit Popular a vespres d’unes eleccions? Asfaltaran un quants metres amb el repicar de les campanes i amb una sonora repercussió mediàtica: i punt. No faran res més. La llista de mentires electorals del PP es va fent llarga: un nou centre de salut, 10 naus industrials, una piscina climatitzada, 70 vivendes de protecció oficial... I ara un bulevard. El PP està en descomposició, anèmic d’idees i insensible als problemes socials: és el final de cicle del PP de Francisco Juan. És urgent un canvi. Portaveu PSPV-PSOE d’Alcalà de Xivert i Alcossebre