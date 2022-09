Podemos nació en enero de 2014 gritando Sí se puede y desde que en 2015 empezaron a cogobernar, hemos visto cómo lo único que se podía era vivir del sistema del que renegaban y convertirse en la casta que criticaban. La semana pasada, en el pleno del debate de la ciudad, el señor Navarro, portavoz de Podem, asumía la derrota del Fadrell a nueve meses de las elecciones municipales y autonómicas porque según sus palabras, «la pasión de los castellonenses por las políticas de izquierdas han cambiado». Una manera muy sutil de reconocer los errores del tripartito. En ocasiones ser sincero también se puede aunque el coste a pagar sea caro. Por supuesto, la alcaldesa y el Sr. García sirvieron venganza en bandeja de plata. En el PSPV y en Compromís no se puede oír hablar de derrota y la Sra. Marco instó a Navarro a trabajar.

La gaiata

Lástima que en la semana de la movilidad, no haya habido mucho movimiento al respecto porque todavía no sabemos si la semana que viene el pleno podrá pedir a la conselleria de Cultura que declare la gaiata BIC. Falta que el Sr. Navarro estampe su firma en la declaración institucional, el resto de grupos políticos ya lo hemos hecho. Si Podem no lo hace, la iniciativa no saldrá adelante y la gaiata no será reconocida como tal. Esperemos que a última hora, el Sr. Navarro recapacite y piense en lo que debería ser su leitmotiv: sí se puede firmar para que se reconozca la gaiata como monumento distintivo y diferenciador de nuestra fiesta. De nuevo, la ciudad de la luz cada vez más oscura. Más oscura por las desavenencias entre los socios del gobierno que desde el principio están jugando a las tinieblas, sobre todo con las fiestas, ¡qué cosas eh!

Primero Compromís que apoyó la moción de Cs y PP para recuperar la extinta Junta de Fiestas desmarcándose de PSPV y Podem. Ahora, Podem… Lo único que prueban es que lo que sí se puede es cobrar per tindre als castellonencs en un Ay, perque de forment ni un gra. Lo pitjor de tot és que ho saben, ho reconeixen i encara aixina: faena fuig. Ay este Castellón mío, este Castellón nuestro… Ay, ay.

Portavoz de Cs en Ayto. de Castelló