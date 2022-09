Feijóo y el ‘coach’

Dicen que los 60 del siglo pasado fue la década prodigiosa. La irrupción de The Beatles y la llegada del hombre a la Luna resultan hechos suficientemente convincentes para justificar el apelativo. Alberto Núñez Feijóo pertenece a ese periodo que también resultó esperanzador para España con el aperturismo de la dictadura, propiciando planes de desarrollo que dieron pie a la industrialización del país y el fomento del turismo impulsado por Fraga con aquel Spain is different. Feijóo, al que alaban hasta barones socialistas disidentes del sanchismo, el pasado fin de semana dijo en Toledo a sus correlegionarios parlamentarios. «Soy un político de otra época. De esta época no me gusta lo que se prioriza en Twitter o una buena foto en Instagram», cuenta el colega Juanma Lamet al que le piaron la intervención a puerta cerrada del presidente del PP. Según Lamet, Feijóo habló a calzón quitado y resultó instructivo al dirigirse a los populares: «Si alguien en política necesita un coach, es mejor que se vaya de la política». Siempre he defendido lo que ahora dice el líder del centro derecha. Como él, soy de otra época, y he tenido el privilegio de conocer a políticos de raza, que nunca necesitaron de expertos, muchos de ellos vendedores de humo, para pulir sus aptitudes y puestas en escena.

Menos virtualidad y más realidad, ha venido a decir el líder del PP, quien aconseja que pisen la calle y miren a los ojos de sus conciudadanos. En la ciudad imperial, en reunión secreta que ha trascendido, Feijóo dio un consejo: «No hay ninguna necesidad de atacar al Gobierno, porque ellos se desacreditan solos». Pues eso. Periodista y escritor