Foc a l’hivern

Veure les flames a les Useres i a Bejís aquest estiu ha sigut, entre altres coses, l’afirmació que el canvi climàtic comporta a elevades temperatures i, per tant, risc als boscos, als camps i als nostres pobles.

A Xodos hem aconseguit que la brigada adjudicada al poble pogués passar de sis a nou mesos per tal de prevenir, d’alguna manera, els possibles incendis a les nostres muntanyes i, també, per donar un poc més d’estabilitat a les famílies del poble.

Aquestes brigades, formades per gent del poble, tenen més coneixement de la feina a fer i està més vinculada al territori. De fet, la feina de la brigada de Xodos s’està notant i, només en donar una volta pel terme, podem veure els avanços de neteja de camins i fonts, però, no obstant això, queden moltes coses a fer.

Despoblament

En concret, els pobles d’interior patim des de fa temps un despoblament cada vegada més marcat i molts bancals estan abandonats, plens de material on es pot propagar incendis en cas d’altes temperatures.

Sense anar més lluny, el passat divendres vam patir un incendi al terme municipal de Xodos, però, afortunadament, gràcies principalment a l’actuació de la gent del poble, coneixedors de camins i barrancs, i dels mitjans d’extinció, es va poder controlar al cap de poques hores.

Ara bé ara toca planificar la temporada per evitar més patiments. El dilluns 19 ja va començar la brigada de Xodos, una mostra més del nostre compromís per prevenir els incendis i curar el nostre entorn, però, com bé sabem: el foc s’apaga a l’hivern.

Alcalde de Xodos