Hui, com cada 23 de setembre des de 1999, es commemora el Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Xiquetes i Xiquets. El tràfic de persones suposa una violació dels drets humans que té diferents rostres com l’explotació sexual, l’explotació laboral, els treballs forçats o el tràfic d’òrgans.

El tràfic de dones amb finalitats d’explotació sexual és una de les formes més doloroses en les quals es manifesta la violència contra les dones i un dels més terribles negocis a tot el món. És una vulneració dels Drets Humans que està relacionada quasi sempre amb la violència, la marginació, la dificultat econòmica i la cultura sexista i patriarcal.

Segons dades de Nacions Unides i de la Unió Europea, les dones i les xiquetes representen el 71% de les víctimes de tràfic detectades a tot el món; el 95% d’elles acaben explotades per a la prostitució. L’explotació sexual és la forma més comuna d’explotació (59%) seguida del treball forçat (34%). Recentment, el Govern d’Espanya ha estimat que són 45.000 les dones explotades sexualment al nostre país.

La tracta amb finalitats d’explotació sexual, no pot deslligar-se de la prostitució. Són dues cares d’una mateixa realitat.

Les posicions que tracten d’aïllar la prostitució de tota relació social, econòmica i política, ignoren les relacions de diferència i desigualtat. Hi ha qui defén que la prostitució és una transacció comercial i, com totes, consisteix en una relació privada entre dos éssers iguals i lliures. Però res més lluny de la realitat. La realitat és que la prostitució és el que és, una forma de violència i opressió, institucionalitzada i organitzada.

L’esclavitud del segle XXI

La Policia Nacional defineix, precisament, la tracta com l’esclavitud del segle XXI i un dels delictes més comuns i que mou major quantitat de diners a tot el món, després del tràfic de drogues i d’armes.

Les víctimes són enganyades en el procés de captació sobre el desenvolupament de la seua vida, els seus treballs, el viatge i la seua condició legal al país de destinació. La víctima viu condemnada a l’abús, la violació dels seus drets i el control de tota la seua vida per part de tercers que es lucren amb la seua explotació.

La guerra a Ucraïna ha destapat amb claredat com les màfies s’aprofiten de la situació de milers de dones i xiquets per a arrossegar-les a les xarxes de tràfic de persones.

Davant aquesta situació, ni les institucions ni els partits polítics podem romandre impassibles. El PSOE es va declarar en el seu 40 congrés com un partit polític abolicionista de la prostitució. La idea de progrés ha de ser per a tota la ciutadania, per això, el nostre model de societat és un on les dones i les xiquetes no siguen prostituïdes.

Els i les socialistes estem treballant per a construir una societat on els cossos de les dones i xiquetes no siguen objectes de consum. La llibertat i la igualtat són incompatibles amb la prostitució i el tràfic d’éssers humans.

El Govern d’Espanya té previst aprovar en els pròxims mesos l’Avantprojecte de Llei Integral contra el Tràfic. És urgent oferir una redacció normativa que perseguisca de manera efectiva el proxenetisme i la terceria locativa. És urgent fer front a la impunitat que existeix davant el lucre de la prostitució de dones.

Sabem que, davant un problema com aquest, els i les socialistes alçarem la mirada i serem valentes en la defensa i argumentació de les nostres idees. El proxenetisme i l’explotació sexual afecta directament als drets d’igualtat, llibertat i dignitat de les dones. No podem perdre de vista ni per un moment el terrible impacte que té en les víctimes i també en tota la societat.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló