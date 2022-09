La setmana passada els parlava del famós lema de la casa Stark, de Joc de Trons, que a més dona nom al primer capítol de la guardonada producció. Doncs avui els vull recordar el principi de la segona temporada, que es titula The North Remembers, és a dir El nord no oblida. I és que vull seguir parlant-los d’algunes de les coses que vam dir al debat de l’estat de la ciutat, on vam intentar desfer-nos del soroll de sables de l’extrema dreta i de la dreta extrema per explicar quin model de ciutat volem. Una ciutat, Castelló, que ha d’exercir la seua capitalitat a les comarques del nord amb infraestructures com el Conservatori de Música i Dansa o els nous accessos al port, per no parlar del necessari nou Hospital General Universitari.

Però, Castelló no podrà ser una gran capital si les nostres comarques no estan degudament connectades. I no ho estaran mentres l’estat continue ignorant la línia C6 de Rodalies i no connecte a la xarxa de trens a poblacions com Benicarló o Vinaròs amb regularitat. Està molt bé això de la gratuïtat durant un grapat de mesos, i més en un hivern que les coses no seran fàcils per a la majoria de les famílies castellonenques, però allò ideal seria comptar amb un servei digne, que arribe a temps o que senzillament arribe. L’emergència climàtica ens obliga a apostar pel transport públic i això sembla que ho hem entès totes i tots menys el govern central, que continua ignorant les comarques del nord i els nostres pobles. En aquest sentit, també cal que parlem del corredor mediterrani que ha de suposar una espenta definitiva per a la indústria del nostre territori, ja que ens connectarà amb la resta d’Europa.

Cal una força valencianista a Madrid

Compte amb el que defèn el PP, l’ample Ibèric, que ens aïlla de la resta de territoris del continent i perjudica greument les exportacions de Castelló. Sí, ens calen inversions i ens calen infraestructures per continuar avançant com a ciutat. Tal i com ha explicat Joan Baldoví a l’acte celebrat per Compromís al carrer Navarra en el cicle de xerrades A la fresca, cal una força valencianista a Madrid perquè es parle de les nostres necessitats i aspiracions com a poble. Amb Compromís al parlament espanyol la visió de Castelló està present a l’agenda política de l’Estat. Baldo ha estat clau perquè la cogeneració energètica quede coberta pel mecanisme ibèric i, d’aquesta manera, les taulelleres podran respirar després que les exportacions caiguen a causa de la guerra d’Ucraïna.

No només hem demostrat que som una força essencial a la nostra ciutat per la nostra capacitat de gestió i per la nostra valentia per fer front a una dreta que ens vol fer retrocedir en el temps. En eixe cas, cal que ací reconega el paper de la meua companya, Verònica Ruiz, qui ha continuat avançant amb pas ferm per dignificar la cultura, per fer més fàcil la vida de les dones i del col·lectiu LGTBI, i per reparar la memòria democràtica de la nostra ciutat. Sense la seua força, difícilment tindríem un carrer dedicat a Joan Fuster l’any del seu centenari. Castelló, i el nord en general, no obliden que amb Compromís la societat avança.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló