Ja estem en festes!

Per fi, després de dos anys d’espera, ja han començat les festes patronals d’Almenara. Han sigut dos anys que s’han fet molt llargs i durs a causa de la pandèmia, però ara ja podem fer unes festes amb normalitat i com s’han fet sempre amb totes les tradicions del nostre poble. Ara és moment de gaudir-les amb coneixement i respecte, però sense deixar de passar-ho d’allò més bé.

Dos anys després, esta vesprada tornarà el bou al poble d’Almenara com de costum, amb el seu recorregut i cadafals. Demà serà el dia gran, el de la Mare de Déu del Bon Succés, on a la nit l’Agrupació Musical Santa Cecilia d’Almenara junt a la cantant Gisela realitzarà un gran musical per a tots els públics amb cançons de Disney, i el dilluns celebrarem Sant Roc. A partir de dimarts, hi haurà més actes taurins, el tobogan aquàtic, vindrà el sopar de calderes solidari amb la Federació de Salut Mental de la Comunitat Valenciana, les tan esperades paelles de les quintes, el berenar dels jubilats, al que s’afegiran al llarg de la setmana els balls i discomòbils, els espectacles musicals i culturals, la pilota valenciana i la tradicional fira d’atraccions que serà inclusiva i no sexista.

També des d’ací volguera donar tot el recolzament i estima als Quintos i Quintes 2022, per als que per fi ha arribat el seu any després de tant de temps d’espera, ja que devien haver fet la seua festa a l’any 2020. Dos anys més tard van lluir la setmana passada d’una manera espectacular dalt l’escenari el dia de la presentació, i a ben segur que ho faran en tots els actes programats en aquestes festes podent gaudir del moment més esperat. Des d’ací donar-los l’enhorabona. Igualment, paraules d’afecte i estima per als Quintos i Quintes dels 27 anys (abans 25) que també han d’hagut d’esperar dos anys per a poder celebrar la seua festa.

Esforç

També volguera des d’aquestes línies agrair el gran esforç de la brigada municipal i policia local en aquestes festes, així com del personal de l’ajuntament i tota aquella persona, associació i entitat que haja aportat o aporte la seua inestimable col·laboració per a poder celebrar els actes programats. Igualment agrair a les penyes taurines la seua participació un any més per a engrandir les festes.

Finalment només queda convidar a les nostres festes patronals als veïns i veïnes d’Almenara, així com a tota aquella persona que ens visite. Ara toca gaudir les festes, en coneixement i respecte, però passant-ho bé.

Alcaldessa d’Almenara