Los locos mandan

Para esta semana había pensado escribir un ácido artículo sobre cómo el sanchismo malgasta nuestros impuestos. Sobre su avaricia tributaria. Su insaciable apetito feudatario. Sobre cómo, con la excusa de mantener vivos los servicios públicos, nos exprime hasta la nausea para disponer de ingentes cantidades de dinero con las que hacer de su capa un sayo. Pero la actualidad manda y por eso ahora cambio de tema.

La semana pasada unos tarados mentales, en nombre de no sé qué, detuvieron en Teherán a una chica llamada Sahar Jodayari y la llevaron a comisaría. La chica ya no vio otro amanecer. Cada vez que pasa algo similar en Estados Unidos, miles de tontos útiles salen a las calles de esta negra piel de toro nuestra para protestar. Y yo me pregunto, ¿dónde están hoy esos inconformistas? ¿Acaso diferencian según de qué país sea la policía que abusa de su autoridad? ¿Acaso discriminan según el color de piel o la religión de la víctima? ¿Dónde están todos esos indignaditos de gatillo fácil? ¿Por qué no expresan hoy su monumental cabreo ante a la embajada de Irán? Dicho esto, cambio de tema otra vez.

Relaciones sexuales

El pasado miércoles, la ministra Montero vociferó en las Cortes (porque lo que hizo no fue expresarse con normalidad sino vocear y/o berrear) que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana siempre que den su consentimiento. ¡Joder, joder, joder! ¿Acaso una ministra del Reino de España no conoce su Código Penal? ¿Le parece bien que una niña de 13 años mantenga relaciones, aunque sean plenamente consentidas, con un caballero de 30 años? ¿Eso le parece normal? ¿Decir semejante barbaridad le parece acertado?

Los locos están al mando del manicomio, en la política y en la sociedad en general.

Escritor