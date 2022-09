Jornada del Migrant i del Refugiat

Hui celebrem la Jornada mundial del Migrant i del Refugiat. La presència de persones d’altres països i cultures, que fins fa unes dècades era minoritària, s’ha convertit en un fenomen que ha transformat la vida dels nostres pobles i ciutats i que ja hem assumit amb normalitat. Quan coneixem a altres persones que, sent originàries d’altres països, s’han establert entre nosaltres, anem assimilant interiorment que la nostra societat és cada vegada més plural i aprenem a conviure amb aquells que tenen una cultura diferent de la nostra en alguns aspectes. La celebració d’aquesta jornada, tan volguda per al papa Francesc, ens ha de portar a mirar amb ulls cristians a aquells que, per diferents motius, han hagut de sortir del seu país per a buscar una vida millor o, simplement, per a poder viure, com les famílies ucraïneses que han vingut des que va començar la guerra que pateix el seu país.

Tractats amb justícia Els cristians no ens podem deixar portar per prejudicis negatius encara molt estesos. La seua presència és enriquidora per a nosaltres en molts sentits. El Papa ens els recorda en el seu missatge: «la història ens ensenya que l’aportació dels migrats i refugiats ha estat fonamental per al creixement social i econòmic de les nostres societats. I ho continua sent també avui. El seu treball, la seua capacitat de sacrifici, la seua joventut i el seu entusiasme enriqueixen les comunitats que els acullen». Per això no hem de caure en una actitud egoista cap a ells, sinó que hem de lluitar perquè siguen tractats amb justícia, els seus drets siguen respectats, tinguen les prestacions socials que nosaltres hem aconseguit, i els seus fills puguen gaudir de les mateixes oportunitats educatives que tenen els nostres. «La presència dels migrats (afirma el Papa) representa un enorme repte, però també una oportunitat de creixement cultural i espiritual per a tots». La diversitat de cultures no ha de viure’s amb recel. Si la vivim positivament, podem descobrir la immensa riquesa de l’esperit humà. Bisbe de Tortosa