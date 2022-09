Una Universitat transformadora

Hem començat un nou curs a la Universitat Jaume I i, igual que a la resta de campus, sentireu que és el de la recuperació de la normalitat després de la pandèmia. Però, crec sincerament, que és difícil parlar de normalitat quan l’emergència climàtica, la crisi energètica, les guerres o la crisi de valors que vivim, ens situen davant d’un escenari ple d’incògnites. Davant d’aquest escenari canviant, la Universitat s’ha de mantindre en el seu lloc, sense caure en el desànim, perquè tenim la responsabilitat, més encara en aquest temps d’incertesa, de contribuir a la transformació social i econòmica de la societat a la qual servim.

Som ben conscients del risc de deixar-nos portar pel pessimisme, l’individualisme i, fins i tot, d’oblidar el potencial d’una Europa més social, però com a institució no podem resignar-nos. A més d’un centre de formació, investigació i cultura, la Universitat té una funció social clau. Per això, en aquestes circumstàncies tan difícils ens pertoca reforçar la nostra capacitat transformadora i contribuir al progrés social, que només serà possible si és responsable, solidari i inclusiu.

Precisament aquest va ser el compromís que, en nom del Consell de Direcció de l’UJI, vaig adquirir davant la comunitat universitària i la societat en general en l’acte d’obertura oficial del curs acadèmic 2022-2023. Per això, desplegarem una estratègia per a fer-ho possible, d’una banda, d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible i l’Agenda 2030 i, d’una altra, reafirmant el nostre compromís amb una Europa més social i amb els valors de la democràcia.

Amb aquest plantejament, i per tal que la nostra activitat tinga l’impacte socioeconòmic a què aspirem, definirem el Pla d’Acció de Govern per a aquesta nova etapa institucional a l’UJI. Així, des del convenciment que la ciència i el coneixement són dos pilars fonamentals de l’estat del benestar, enfortirem encara més la nostra aposta per la investigació, la transferència i la innovació. Encetarem un procés de reflexió sobre els instituts d’investigació i el seu paper per a donar resposta a problemes tangibles i d’interès social, a més de crear-ne nous en àmbits estratègics com el turisme. Aquest any acadèmic comença la seua activitat la Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana amb la voluntat d’acostar la recerca que es du a terme a la Universitat a la societat.

L’excel·lència investigadora

Una aposta per la ciència que es farà des d’una perspectiva ètica, amb un sistema propi de governança, i compromesa amb l’excel·lència investigadora que demana la societat i que s’ha de materialitzar amb la renovació del segell europeu HR Excellence in Research (HRS4R). Volem que la nostra investigació s’alinee amb els objectius i metes del desenvolupament sostenible (ODS) i que se centre en els problemes socials presents i futurs, intentant donar solucions de llarg termini.

Sense dubte, aquest curs també estarà marcat per l’impuls a la formació permanent, l’enfortiment de les competències transversals del nostre estudiantat i la revisió de plans d’estudis per tal d’adaptar-los a les noves realitats. D’aquesta manera, respondrem a les aspiracions d’un entorn social que demana a l’UJI una docència que forme els millors i més avançats professionals i investigadors, que isquen de la universitat amb els coneixements més sòlids i actualitzats, juntament amb les eines de pensament crític que els permeten interpretar les seues professions i millorar-les.

Un esforç docent i d’investigació que s’acompanyarà amb noves infraestructures, com el nou centre d’investigació i transferència, ja en execució, o el futur Centre d’Innovació Educativa i Tecnologies Digitals, a més d’altres projectes que augmentaran la sostenibilitat del campus, com el Jardí del Temps.

A més, en eixa vocació de transformació social, de creadora de comunitat a més de transmissora de coneixement, aquest curs 2022-2023 desplegarem iniciatives com l’aprenentatge-servei o el disseny d’un model UJI de cooperació, que se sumaran a programes referents com la Universitat per a Majors. Aquest també serà un curs acadèmic en què la internacionalització serà clau. De fet, iniciarem les accions emmarcades dins del consorci europeu d’universitats EDUC (European Digital UniverCity), del qual forma part l’UJI amb altres set universitats europees i que ha rebut 12,8 milions d’euros de finançament per part de la Comissió Europea.

A més, la consolidació com a universitat transformadora s’assentarà també en el desplegament del pla d’igualtat, l’elaboració d’un pla de salut integral i la connexió amb el territori, especialment a través del model cultural i d’extensió universitària propis i el programa d’aules i càtedres.

Una pinzellada de les mesures

Aquestes només són una pinzellada de les mesures que inclourà el Pla d’Acció de Govern de l’UJI que, com dic, reflectirà el compromís de la Universitat Jaume I per a ser referent científic i de coneixement i també referent social en una època de canvis substancials per la transformació digital, l’emergència climàtica i la crisi de valors socials i de convivència. Davant d’aquests reptes globals, a l’UJI ens reafirmem en el fet que no hi ha res més necessari que la investigació, la creació de nous coneixements i la seua transmissió. Ni res més important que garantir la Universitat com a espai equitatiu d’oportunitats. Aquesta serà la millor manera de consolidar eixe model d’universitat transformadora per a construir una societat més democràtica, més igualitària, més pacífica i més sostenible.

Rectora de la Universitat Jaume I